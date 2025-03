Cresce l’attesa. Domenica 30 marzo prevista Gara 2. Via alla prevendita

È già attiva la prevendita per la Gara 2 dei quarti di finale playoff, in programma domenica alle 18 al Palaestra. Fino a oggi sarà possibile per gli abbonati della stagione 2024/25 acquistare il tagliando d’ingresso con una prelazione riservata al prezzo di 10 euro o, in alternativa, il biglietto per il parterre a 25 euro, che con solamente dieci posti disponibili, permetterà di vivere le emozioni del match a ridosso del taraflex, oltre che ricevere la sciarpa ufficiale di Emma Villas Siena.

Nella seconda fase di vendita dei biglietti, da domani marzo fino al giorno dell’incontro, sarà avviata la vendita libera, nella quale il ticket intero avrà il costo di quindici euro, il ridotto costerà invece dieci euro, mentre i bambini tra i 9 e i 5 anni potranno entrare al PalaEstra al prezzo di un euro. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. La società ricorda che gli abbonati che non comprano il biglietto ridotto in prelazione potranno poi acquistarlo solo intero, senza la scontistica riservata.

La gara 2 tra Emma Villas e Consar Ravenna verrà giocata domenica 30 marzo alle 18.