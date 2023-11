D femminile. Rainbow tenta lo sgambetto alla capolista Tigullio

Trasferta proibitiva per la Rainbow Volley Spezia a Santa Margherita Ligure contro la capolista Tigullio Sport Team oggi alle 18.30. Un avversario tosto che con gli attuali 12 punti sta viaggiando a punteggio pieno, mentre le vogliono riscattare la sconfitta al tie-break nel derby. "Dovremo fare tesoro dei nostri errori – dice coach Merello – visto che abbiamo già incontrato il Tigullio in Coppa Liguria, rimediando un ko pesante. Non dovremo farci intimorire, ma giocare come sappiamo, cercando di valorizzare le nostre qualità".

Match complicato anche per il Lunezia Volley oggi alle 18.30 ospite della Scuola Pallavolo Carasco. Le due formazioni, entrambe a quota 8 punti, proveranno ad avvicinarsi alla vetta. Tra le sarzanesi probabilmente mancherà Malaspina se dovrà sostituire Quartieri in Serie C. Per il resto giocherà in sostanza l’Under 16. "Sarà una partita difficile – spiega coach Menconi – ma noi dovremo farci trovare pronti". Le altre partite della quinta giornata: Normac-PalaDonbosco, Genova Volley-Volley Scrivia e Cus Genova-Audax Quinto.