D femminile. Un en plein di vittorie. Rainbow tiene la vetta

Tre vittorie su tre in terra genovese per le squadre spezzine impegnate nel campionato di Serie C femminile. Non perde un colpo la Rainbow La Spezia che continua a tenersi sempre più stretta la vetta della classifica, nonostante le assenze di Allegretto e di Annarelli. Nella netta vittoria sul parquet del Paladonbosco Genova (0-3 parziali 20-25; 13-25; 10-25) da sottolineare l’arrivo dell’esperta Leila Bottaini nel ruolo di banda. Rainbow: Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Capaccioli, Deste, Fiori, Giani, Grandeaux, Perchiazzi, Rossi, Vollonnino, liberi Pilli e Perini. All. Saccomani

Stesso risultato per il Santo Stefano che passa senza troppi problemi sul campo della Normac (0-3, 16-25, 22-25, 20-25). Una vittoria importante che permette al team di Ferraro di restare al secondo posto in classifica. Più combattuto il secondo set, mentre nel primo e nel terzo le ragazze di Ferraro sono riuscite ad imporsi senza troppe difficoltà. Santo Stefano Magra: Cesqui, Loria, Mazzocca, Parentini, Pedrelli, Rossini, libero Guidi. All. Ferraro.

Il Volley Colombiera, pur rimaneggiato, torna dalla trasferta di Cogoleto (1-3, 25-21; 20-25; 21-25) con una vittoria frutto della grande voglia del gruppo di fare il risultato oltre che di una maggiore esperienza. Le giallonere chiudono il girone d’andata con un bilancio positivo con 9 vittorie su 11 gare. Colombiera: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Della Tommasina, Lottici, Michi, Pescetto, Stiaffini, libero Fiorino. All. Carli

Altri risultati: Spazio Sport- Audax Quinto 0-3, Serteco-Carasco 0-3, Cus Genova-Vallescrivia 1-3. Classifica: Rainbow 33, Volley Santo Stefano 28, Volley Colombiera 27, Carasco 24, Volleyscrivia 21, Normac 20, Audax 15, Cus, Serteco e Paladonbosco 9, Cogovalle 2, Spazio Sport 1.

Ilaria Gallione