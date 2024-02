D maschile. Ceparana distratto. L’ultima in classifica ringrazia e vince

Villaggio

Futura Ceparana

(25-21; 18-25; 16-25; 22-25; 15-10)

ADC VILLAGGIO: Attanasio, Barletta, Costa, Cuminetto, Daneri, Lagomarsino, Lippi, Prolovich, Rebori, Rossi, libero Lombardo. All. Assarini

FUTURA CEPARANA: Bandiera, Cavaliere, Currarino, Iani, Klun, Mangora, libero Piccione. All. Botti, Vice Biondi.

Arbitro: Portaccio

COGORNO – Sconfitta inaspettata al tie-break per una Futura in emergenza, che conquistato solo un punticino contro l’ultima della classe. "Ci sono ben poche attenuati – commenta coach Botti – per spiegare una sfida giocata male"

Risultati. Albisola-Colombo 0-3, Rapallo-Cus 3-0, Admo-Sabazia 3-0, Alassio-M.R.S.Sabina 0-3, Acli S.Sabina-Sant’Antonio 3-2. Classifica: Colombo 29, Rapallo 28, Admo 27, M.R. S.Sabina 26, Pallavolo Futura 22, Sant’Antonio 19, Acli S. Sabina 17, Alassio 15, Sabazia 14, Cus 6, Villaggio e Albisola 5.