D MASCHILE. Derby da brividi, trionfa il Colombiera

Volley Colombiera

3

Futura Ceparana

2

(29-27; 25-18; 17-25; 28-30; 15-12)

VOLLEY COLOMBIERA: Castagna, Cecchieri, Masinelli, Pucci, Roffo, Sinagra, Vatteroni, liberi Capone e Leone. All. Carli.

FUTURA CEPARANA: Adesso, Bandiera, Corallo, Cutolo, Franceschini, Fregoso, Iani, Mangora, Panada, libero Steni. All. Senesi

Arbitro: D’Arcangelo e Cavicchi

AMEGLIA – La capolista Colombiera fa suo al tie-break il combattuto derby contro la Futura Ceparana. I gialloneri si impongono nel primo e secondo set, poi si assiste al ritorno della Pallavolo Futura che pareggia i conti ma cede nel quinto parziale. "La vittoria di chi non molla mai" commenta coach Carli. Un buon punto per i ceparanesi, soprattutto visto l’inizio di gara, che li mantiene in zona play-off. "Nella prima parte siamo stati poco efficaci in attacco – spiega coach Senesi – Non ci siamo però disuniti e abbiamo accarezzato l’idea di poter vincere: alla fine però loro sono stati bravi a chiudere il match".