D MASCHILE. Futura tasta il polso all’esperto Rapallo

Nel secondo turno di serie D ligure maschile la Pallavolo Futura sarà impegnata nella prima trasferta stagione contro il Volley Uscio Rapallo stasera alle 21 al palazzetto ’Casa della Gioventù’. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro il Cus Genova così come i ceparanesi che nella gara d’esordio hanno sconfitto il Villaggio al termine di una brillante prestazione. "L’esordio ha messo in evidenza una buona crescita generale del gruppo – afferma il ds Senesi – che però a causa delle innumerevoli allerta meteo non ha potuto allenarsi in maniera ottimale. Il Rapallo ha già lo scorso anno ha ben figurato, con elementi di esperienza e di buona qualità: sarà un banco di prova impegnativo". Nel frattempo, al gruppo si è unito Arthur Bandiera, opposto proveniente dalla pallavolo Olbia, che una volta sistemata la parte burocratica, sarà a disposizione dell’allenatore. Le altre sfide: Albisola-Santa Sabina, Acli Santa Sabina – Colombo, Serrafrutta-Sabazia, Admo Volley-Cus Genova, Villaggio-Sant’Antonio.