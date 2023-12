D MASCHILE. Passo falso della Futura: "Abbiamo giocato male» La Pallavolo Futura Ceparana ha perso contro Sant'Antonio in un match deciso nelle fasi decisive. Il coach Botti sottolinea la necessità di lavorare meglio per ripartire. Domani alle 20.30 gli spezzini recupereranno la 3° giornata in trasferta.