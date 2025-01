Dai campioni d’Europa. Yuasa in casa di Trento. Otenzi: "Proviamoci»

Non è da tutti i giorni per la Yuasa Battery Grottazzolina, scendere in campo in casa della formazione Campione d’Europa e vice Campione del Mondo in carica. Questo accadrà oggi alle ore 17, con Fedrizzi e compagni in campo contro l’Itas Trentino per un match dal coefficiente di difficoltà altissimo.

Ha le idee chiare coach Massimiliano Ortenzi: "Trento non ha bisogno di grandi presentazioni. Siamo consapevoli che in casa loro è molto difficile, hanno un livello di gioco super e il morale molto alto dopo il successo di Perugia. Noi ci arriviamo con le consapevolezze delle ultime settimane, dobbiamo provare ad usare quelle che sono le nostre armi per metterli in difficoltà e creargli qualche insicurezza. Poi le gare possono prendere strade diverse sapendo che sarà difficile e che stiamo continuando a lavorare con qualche difficoltà. Ma anche con la consapevolezza che nelle ultime settimane, in queste fasi difficili, abbiamo sempre tirato fuori delle risorse importanti al momento giusto. Andiamo sicuramente a Trento per provarci".

Oggi Trento, le prossime due in casa contro Milano e Perugia: insomma un calendario niente male. "Pensiamo sempre ad una gara per volta, adesso c’è Trento e ci andiamo concentrati perché dobbiamo provare a fare qualcosa. Poi c’è la sosta e abbiamo l’opportunità di recuperare qualcosina, poi penseremo alle gare successive. Nella prima parte del calendario abbiamo fatto tutto quello che potevamo, portando a casa un bel bottino ma il tema è provare ogni settimana a portare via dei punti. Trento ha giocatori super, pensiamo a Michieletto che ha numeri super contro ogni squadra. Bisogna approfittare quando avranno dei momenti di calo, provando a limitarli ma dobbiamo pensare a Trento come squadra. Fare una buona gara al servizio, tenerli lontano da rete e fare poi un match di sacrificio. Se siamo bravi in quello magari possiamo costruirci opportunità. Se ci concedono qualcosa come all’andata possiamo andare a prendercelo. Sappiamo bene ciò che possiamo fare e dobbiamo metterlo in campo. I nostri tifosi? Siamo contenti che ci seguano anche a Trento, è un segnale di grande entusiasmo e siamo sicuri che si faranno sentire anche lassù. Dobbiamo andare con la carica giusta".