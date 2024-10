Dalla serie B alla serie D. Pallavolo Grosseto, Follonica e Invicta. Un turno ostico per tutte le maremmane

Tre formazioni femminili di volley oggi in campo. Partendo dalla serie B2, la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri alle 18 sarà sul campo del Luckywind Foligno. Prima trasferta della stagione per la formazione allenata da Rossano Rossi (nella foto): le maremmane vogliono provare a dimenticare in fretta la sconfitta subìta in casa contro l’Onda Medical San Gallo di Anzio. Foligno ha perso la prima gara in casa contro il Fail Group di Marsciano.

In serie C, dopo il successo della scorsa settimana ottenuto a spese del Volley Team Lunigiana, il Follonica affronterà una partita non facile. Sarà una trasferta complicatissima ad Agliana con le padrone di casa che arrivano da due risultati positivi.

Per il campionato di serie D, invece, seconda giornata per l’Invicta che alle 21 a Marina di Grosseto ospita il Vbc Calci. Un altro turno ostico per il team grossetano, dopo la sconfitta all’esordio con Rosignano in trasferta. Le convocate: Sara Alfieri, Giovanna Ambrosecchio, Lucrezia Bertelli, Carolina Bianco, Carlotta Bosi, Matilde Bronchini, Erika Fidanzi, Noemi Goracci, Matilda Marzocchi, Camilla Parronchi, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Giorgia Rossi, Marica Saviello, Ilaria Volpi.