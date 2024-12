Derby femminili infiammano il volley reggiano: sfide decisive in Serie B, C e D

Due derby femminili caratterizzano la giornata del volley reggiano di B, altri sono previsti in Serie C e, come quasi sempre, anche in D.

Serie B. Riposa l’Ama San Martino, mentre i Vigili del Fuoco (7 punti) hanno un’ottima possibilità per risalire la classifica, affrontando Firenze Volley (6) alle 20,30 al PalaCanossa.

Serie B1. Il primo derby è domani alle 18,30 a Rubiera tra la Giusto Spirito (14) e la Tirabassi e Vezzali (12), due squadre in discrete condizioni che vogliono però qualcosa in più da questo campionato.

Serie B2. Il secondo derby è invece oggi alle 21 (orario modificato) alla palestra Moro, tra l’Arbor Interclays (19) e la Fos CVR (20). Pronostico impossibile e gara interessante, anche perché le reggiane sono rispettivamente quarta e terza e la vetta del girone è di San Damaso a 23 punti. E’ in casa anche l’Ama San Martino (3) e sempre alle 21, contro il Massa Volley (11), in una partita che potrebbe dare soddisfazioni alle locali che solo di recente si sono sbloccate.

Serie C. Tra i maschi, derby al Pala Anderlini di Modena alle 18 tra MoRe Volley (16) e Fabbrico (9), mentre l’Ama San Martino (20) è a Corlo (14) dalle 18,30. Tra le ragazze, alle 18,30 Saturno Guastalla (22) contro Everton (11) e anche questo è un bel derby reggiano.

Serie D. Tra i maschi, girone A, San Nicolò (19)-Pieve (18) si gioca alle 19. La Naytes Vaneton ha sconfitto in anticipo Collecchio 3 a 0 (13, 14, 20).

Nel girone B, San Marco Matrix (7)-Niagara Ferrara (0) si gioca alle 20 a Boretto, occasione per i locali di aggancio al centro classifica. Tra le ragazze, nel girone A, L’Arena (18) affronta la Jovi (13) a Calerno alle 18, mentre il girone B non ha avuto anticipi ed è in campo tutto oggi. S’inizia con Ama San Martino (10)-Virtus Casalgrande (6) alle 17 per proseguire alle 17,30 con Everton (0)-Castelnuovo Rangone (11) per sbloccare la classifica. Alle 18 è di scena Fiorano (10)-Fortlan Dibi Mentani (7), con il programma chiuso alle 19,30 dal confronto tra la Renusi Campagnola e Maranello, in campo a Moglia.

Claudio Lavaggi