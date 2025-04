Derby romagnolo: Teodora Ravenna ribalta Life365.eu Forlì e conquista la salvezza

Il derby romagnolo si tinge di giallorosso. Al ‘PalaCosta’ di Ravenna la Life365.eu strappa il primo set e s’illude, poi incassa il ritorno della Teodora che la ribalta 3-1 (16-25, 25-15, 25-22, 25-23) e si salva matematicamente. Brusca battuta d’arresto per Forlì, che ora dovrà sperare in un passo falso di Castelfranco Veneto e Verona, dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere, appaiate a +4.

La Libertas approccia il match col piglio giusto: Chinni entra subito in temperatura e firma il break (2-4). Ravenna stenta a carburare e perde Poggi, che cade male ed è costretta ad abbandonare il campo. Slash di Bacchilega, Forlì allunga: 3-7. La Teodora ricuce e passa con Casini (9-8), salvo poi subire il controbreak (13-15, ace di Folli). La Life365.eu prende fiducia e pure il largo: 16-21. Un monster block di Bacchilega è il preludio al 16-25, fissato dalla parallela chirurgica di Simoncelli.

Senza storia il secondo atto, dominato dalle bizantine. Che partono a razzo (8-1) e spengono sul nascere i pruriti forlivesi. La fast di Bacchilega è rimbalzata, Simoncelli fa autogol (15-7) e la Teodora va in fuga. Poi dilaga: 20-8 e 22-12 (primo tempo imperioso di Bendoni). Casini pianta un chiodo e Ravenna va a dama.

Forlì reagisce all’alba del terzo set: 1-6. Ravenna alza le barricate e dimezza lo svantaggio, poi acciuffa il pareggio: 8-8. Un primo tempo di Marchesano firma il sorpasso (10-9) e dà la spinta alle giallorosse. Che scappano: 18-13 e 21-15. Qui sale in cattedra Ronchi, croce e delizia, che prima propizia il rimontone (22-22), poi spadella due volte e regala il set a Ravenna.

L’inerzia del match è ora tutta dalla parte delle bizantine, che ruggiscono anche nel quarto parziale: 5-0. La Libertas si aggrappa alle fast di Bacchilega e rientra, poi impatta, a 10. Dopodichè è gomito a gomito fino a quota 20, quando un monster block su Chinni e un ace di Nika nella zona di conflitto lanciano Ravenna (+2). Forlì è all’angolo, riesce a schivare due match-point. Non il terzo: 25-23.

Tabellino Life365.eu: Gregori (L), Gennari ne, Bruno 8, Chinni 15, Folli 14, Bacchilega 11, Achim ne, Bortolato ne, Galletti 2, Ronchi 9, Simoncelli 5, Esposto ne, Repossi. All.: Marone.

Marco Lombardi