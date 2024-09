Di scena domani a Marina di Grosseto il trentesimo "Memorial Franceschelli"

Torna il "Memorial Franceschelli". Si giocherà domani la trentesima edizione della manifestazione di pallavolo organizzata dall’Invictavolleyball: la società del presidente Andrea Galoppi ricorda ancora il suo giovane atleta scomparso tragicamente con questo torneo a lui dedicato. Domani a Marina di Grosseto si affronteranno le squadre Invictavolleyball, Torretta ed Emma Villas tutte militanti in serie C maschile. La squadra di Ferrari e Rolando è reduce dal successo del Trofeo Mecenate. La rosa dei grossetani, completamente Under 20 è alla sua prima esperienza in questa categoria, dopo avere ottenuto la promozione dalla serie D nello scorso campionato. Appuntamento a partire dalle 15 con la gara Invictavolleyball-Torretta. A seguire la perdente giocherà contro Emma Villas, mentre la vincente della prima gara ancora contro Emma Villas. Premio speciale al "Migliore Centrale" del torneo in onore e per ricordare l’atleta Franco Franceschelli.