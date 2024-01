Diffusione sport. Babyvolley, da domani in campo 600 giovani da tutta Italia

Cinquanta squadre, con oltre 600 atleti da diverse regioni, pronte a dare vita al torneo Babyvolley, in scena da domani in diverse palestre di Imola. Un Baby Volley che diventa maggiorenne, visto taglierà il nastro della diciottesima edizione (si è svolta ogni anno dal 2006 con l’unica eccezione nel 2021), confermandosi tra i tornei più importanti a livello nazionale per la pallavolo giovanile, con in campo squadre provenienti da Marche, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Abruzzo.

Cinque le categorie: under 13, under 14, under 16 e under 18 femminile, under 15 e under 17 maschile. Il torneo si gioca in dieci palestre, con le finali che avranno luogo giovedì al PalaRuggi. Un torneo che ha una importante ricaduta sulle strutture ricettive della città, con un migliaio circa di persone, tra atleti, genitori e accompagnatori, accolte in tre alberghi e non solo. "Siamo felici di accogliere l’edizione 2024 del torneo Babyvolley – commenta il sindaco Marco Panieri – che si svolge nei nostri impianti e genera un indotto di presenze e pernottamenti non indifferente, confermando Imola come città accogliente, dinamica e con una vocazione allo sport, in particolare quello rivolto ai più giovani".

Dietro le quinte del torneo agisce la macchina organizzative di Diffusione Sport, la società organizzatrice, con il supporto di oltre cinquanta volontari e il coordinamento dei referenti delle dieci palestre cittadine coinvolte, per lo svolgimento impeccabile della manifestazione.

"Il successo di Babyvolley è frutto della collaborazione e del sostegno di tutti coloro che credono nell’importanza dello sport giovanile" afferma il presidente della società Pasquale De Simone.

l. m.