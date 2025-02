Diffusione Sport gioca d’anticipo sul Carnevale. Costumi e maschere, è un volley speciale

Buone prestazioni e un paio di vittorie per le prime squadre della scuola di pallavolo Diffusione Sport, in questo weekend. Nel torneo di Seconda Divisione la squadra targata Agriflor si è imposta per 3-1 sul San Lazzaro Vip, con le giovani azzurre che, dopo aver iniziato la gara a fasi alterne, nel terzo e quarto set hanno giocato con grande attenzione portando a casa una vittoria importante che fa felice la coach Zardi.

Scendendo in Terza Divisione si registra il prontissimo riscatto della formazione targata McDonald’s, che dopo la sconfitta della scorsa settimana, supera con un netto 3-0 la Polisportiva Emilia in trasferta grazie a una prova convincente mostrata dal collettivo imolese.

Nel torneo under 14, all’ultima di campionato la Cna Imola esce sconfitta per 3-2 contro il Cus Medicina primatista del girone, giocando una partita di grinta e tenacia che consente di racimolare un punto in classifica. Le ragazze under 14 si preparano ora per il torneo Margelli (al via il 24 febbraio) e il torneo Kiklos nel weekend del 25 aprile.

Una giornata di divertimento per Diffusione Sport che ha festeggiato il carnevale nella sua tradizionale festa Volley in maschera, dedicato al minivolley S3. Ben 250 piccoli atleti e atlete, provenienti da diverse società (oltre a Diffusione Sport anche Mordano, Budrio, Castenaso, Volley Castello, Ozzano, Riolo, Pontevecchio e San Lazzaro) si sono ritrovati alla palestra Cavina e hanno giocato tra di loro nei 14 campi allestiti per l’occasione, con le maschere e i costumi di carnevale (gli istruttori si sono trasformati in supereroi) a rendere più allegra e colorata la giornata. Il prossimo appuntamento con il minivolley è previsto il 2 marzo.

l. m.