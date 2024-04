Disco rosso a Macerata. Aeffe ancora sconfitta

paoloni macerata

3

aeffe 4 torri

1

Parziali: 25-16, 19-25, 27-25, 25-21

AEFFE 4 TORRI: Biondi, Morelli, Poltronieri 10, Ingrosso 12, Mezzani 1, Dosi 8, Tosatto, Poli (libero), Reccavallo 4, Maretti 19. All. Fortunati

Niente da fare, nemmeno a Macerata. Come nel girone di andata, la Paoloni impone alla 4 Torri Volley la quarta sconfitta di fila. Dopo i ko rimediati contro The Begin Volley Ancona, La Nef Re Salmone Osimo e Nova Volley Loreto, i granata incappano in un’altra battuta d’arresto che conferma il momento negativo della squadra di Fortunati. Del resto, quando il sogno playoff è diventato irraggiungibile, l’Aeffe ha fisiologicamente abbassato il livello di intensità e concentrazione. Nonostante i tentativi del tecnico di ruotare tutti gli elementi a propria disposizione come accaduto a Macerata, dove hanno trovato spazio i vari Poltronieri, Mezzani e Dosi. A livello realizzativo, da segnalare i 19 punti di Maretti, che non sono però bastati per racimolare punti in terra marchigiana. Aeffe subito costretta a rincorrere in un primo set a senso unico (25-16), poi la squadra di Fortunati reagisce e pareggia i conti (19-25). I granata comandando per lunghi tratti anche il terzo set, ma nel finale i padroni di casa mettono la freccia e si aggiudicano la battaglia punto a punto (27-25). È una mazzata per l’Aeffe, che accusa il colpo e perde abbastanza nettamente il quarto parziale (25-21). Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo alle 18 al palasport di Ferrara, la 4 Torri Volley ospiterà la Sios Novavetro. Il campionato di serie B poi terminerà una settimana dopo (l’11 maggio) a Porto Potenza Picena sul campo del Volley Potentino. A questo punto, l’obiettivo dell’Aeffe diventa conservare il quarto posto. Insidiato soprattutto dalla Paoloni Macerata, che superando i granata nello scontro diretto si è portata a -2.