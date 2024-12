Divisione Regionale 1, il girone B. Budrio, sprint nel finale. Capolavoro dei Giardini

Nuovo avvicendamento sul podio alle ultime curve di girone d’andata del girone B di Divisione Regionale 1, col sofferto successo esterno di Budrio (58-62 in extremis sul campo dell’Audace) che, visti il capolavoro dei Giardini Margherita contro Castel Maggiore (54-38) e il successo di Baricella contro la Masi (68-51), riscrive la corsa per il terzo gradino: per i budriesi di coach Serio (top scorer Cesario con 15 punti) è la quinta vittoria consecutiva, mentre per i ‘gardens’ si tratta del secondo consecutivo dopo un inizio di stagione shock da 0-7 di rendiconto (condito dal cambio di panchina).

Tenta l’impresa invece la Veni, che nel derby della Bassa contro Cento scivola sul parquet della Benedetto 68-60 e resta all’ultimo posto, vedendo allungarsi a 5 la striscia negativa.

Nella metà bassa della graduatoria successo clou per il Voltone, che grazie ai 22 di Albanelli vince all’overtime contro gli Stars e li supera in classifica.

Gare girone B: Benedetto-Veni 68-60, Giardini Margherita-Progresso Happy 54-38, Bianconeriba-Masi 68-51, Voltone-Stars 68-59 dts e Audace Bombers-Budrio 58-62.

Classifica: 4 Torri 20; Benedetto 14; Budrio, Progresso Happy e Bianconeriba 12; Audace Bombers 8; Voltone e Masi 6; Stars e Giardini Margherita 4; Veni 2.

g.g.