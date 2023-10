Due ore e mezza di ’battaglia’. Fano fatica 7 camicie con Napoli:. Michalovic la chiude nel finale

SMARTSYSTEM

3

QUANTWARE NAPOLI

2

SMARTSYSTEM : Michalovic 18, Roberti 17, Galdenzi, Merlo 18, Partenio, Raffa (L), Margutti, Focosi 6, Mazzon, Gori, Maletto 7. All.Tofoli.

QUANTWARE NAPOLI: Quarantelli 1, Saccone 10, Starace 19, Leone 1, Monda, Calabrese 2, Malanga 6, Cefariello 15, Ardito (L), Sulista 17, Martino, Piscopo, Matano, Monto’. All. Calabrese.

Arbitri: Prati e Licchelli.

Parziali: 25-14, 22-25, 21-25, 25-19, 15-13. Note. Fano: battute vincenti 8, battute errate 12, muri 9; Napoli: battute vincenti 1, battute errate 26, muri 6.

Dopo due ore e mezza di autentica battaglia la Smartsystem Fano supera Napoli e conquista la seconda vittoria consecutiva. I fanesi, dopo un inizio in discesa, hanno dovuto soffrire all’infinito prima di avere la meglio su un Quantware mai domo e capace di portarsi avanti 2-1. Il primo set è di dominio assoluto per i padroni di casa che, grazie alla battuta, non fanno praticamente mai giocare i partenopei. Dalla seconda frazione cambia tutto: i campani cominciano a sistemare la ricezione portandosi 11-9, Fano rimane in partita fino al 20-18 in suo favore, ma nel finale alcuni errori vengono pagati caro. Sulle ali dell’entusiasmo Napoli, a partire dal 14-14 del terzo set, sale in cattedra con la coppia Starace-Cefariello e dal 21-21 infila quattro punti consecutivi. Il Palas suona la carica ai propri beniamini e la Smartsystem gioca sul velluto il quarto set Emozionante il tie-break: 10 a 11, poi ci pensa Michalovic.

b. t.