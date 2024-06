E’ stato siglato l’accordo per una partnership tra Savino Del Bene Volley e Pallavolo Follonica Savino Del Bene Volley e Pallavolo Follonica siglano partnership tecnica per la stagione 2024-2025, mirando a potenziare la qualificazione tecnica e il livello delle squadre, con opportunità per atlete promettenti. Obiettivo: creare valore nel panorama della pallavolo femminile tirrenica.