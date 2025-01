"Ecco come si batte Prata"

Monta l’attesa per la grande sfida al vertice della A2 di domani sera, alle 20, al Pala de André, tra Ravenna e Prata di Pordenone. Le due outsider – in vetta alla classifica a quota 36, in condominio con Brescia – promettono battaglia. Il match, valido per la quarta giornata di ritorno, si presenta come un anticipo di quello che saranno i playoff. Tra l’altro, i friulani, nel turno successivo, sono attesi dal secondo scontro diretto consecutivo contro Brescia che, a questo punto, diventa la candidata n.1 per la pole position nei playoff. La Consar però sta mostrando, su tutti i piani, grandissime doti di tenuta e buoni margini di miglioramento, considerando l’età media del roster.

Una prova delle smaglianti condizioni fisiche e mentali, è arrivata nel posticipo di lunedì dalla trasferta di Siena. Il temuto match nella città del Palio, contro un’avversaria che, in estate, era indicata come favorita per la lotta di vertice, è stato vinto 3-0, con un solo momento di difficoltà nel corso del 2° set. "È stata sicuramente una vittoria importante – ha commentato il centrale giallorosso Riccardo Copelli – ma, ad essere sinceri, analizzando i dati, ci sono aspetti su cui si può ancora migliorare. Sicuramente l’approccio è stato ottimo, così come è stato ottimo anche il nostro ‘pressing’ che li ha messi sotto fin dall’inizio. Una vittoria comunque non ha peso specifico particolare: i tre punti presi a Siena valgono come quelli conquistati in ogni altro campo e contro chiunque. Abbiamo già analizzato quello che è andato bene, ma anche cosa ha funzionato meno. In questi giorni di avvicinamento al match contro Prata, abbiamo lavorato soprattutto sulle criticità".

I presupposti per un match dall’alto contenuto tecnico e spettacolare ci sono tutti: "Sì – ha confermato il ventottenne centrale di Casalmaggiore – sarà una grande partita, ma non ci focalizziamo sulla classifica. In questo momento ci interessa poco. Siamo all’inizio del girone di ritorno e mancano ancora molte partite. Posso sicuramente comprendere se i tifosi, gli addetti ai lavori e la stampa cominciano a guardare la classifica, mettendo in risalto il nostro primato. Ci sta, ma noi non l’abbiamo guardata prima, e non la stiamo guardando adesso. Domani sono in palio altri punti, come quelli di Siena. Non è importante la posizione di classifica, ma è importante il fatto di confrontarsi con una squadra forte, che rispettiamo molto". E Prata? "Ha turni in battuta ‘importanti’ e quindi credo che il servizio la farà da padrona, da una parte e dall’altra. Di conseguenza, chi riuscirà a sviluppare meglio il ‘cambio palla’ con ricezione non perfetta, credo che avrà la meglio".

Roberto Romin