Ecotermologic Progresso sfida la capolista Zerosystem San Damaso nel campionato B2

Servirà un’impresa, alla Ecotermologic Progresso. Le ragazze di Castel Maggiore, saranno di scena alle 18 sul campo della capolista Zerosystem San Damaso di Modena, per la nona giornata del campionato di B2. Sta viaggiando forte, il Progresso, neopromosso e capace di vincere la metà delle partite disputate. Con 13 punti è a centro classifica, ma dietro si corre, il campionato è equilibrato e non ci sono formazioni imbattute e la quartultima è distante solo 3 punti. L’Ecotermologic proverà a giocarsi le sue carte anche a Modena, dove sulla carta i favori sono tutti per le padrone di casa.

Le altre gare: Arbor Reggio Emilia-Hydroplants Soliera, Fos Cvr Reggio Emilia-My Mech Cervia, Ama San Martino-Team 80, Porto San Giorgio-Vallefoglia, New System VTorresi Potenza Picena-Lardini Filottrano, Massa Lombarda-Battistelli Pesaro.

La classifica: Zerosystem San Damaso Modena 20; De Mitri Porto San Giorgio 19; Hydroplants Soliera 18; Fos Cvr Reggio Emilia 17; Arbor Interclays Reggio Emilia 16; Ecotermologic Progresso Castel Maggiore 13; Battistelli Pesaro, My Mech Cervia 12; Lardini Filottrano, Team 80 11; Massa Lombarda 10; New System VTorresi Potenza Picena 9; Ama San Martino, Vallefoglia 0.

m. g.