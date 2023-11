Elettromeccanica, un super poker. Il VolleyRò viene sconfitto per 3-1

L’Elettromeccanica Angelini Cesena cala il poker di vittorie nel campionato di B1 femminile: la quarta vittoria ottenuta su quattro turni disputati vale la conferma, in coabitazione, del primo posto in classifica. Contro le giovani talentuose del VolleyRò le bianconere lo scorso fine settimana sono partite in sordina subendo in ricezione, ma coach Lucchi ha trovato in Morolli e Besteghi la chiave per invertire l’inerzia del match. E’ finita così 3-1 (20-25, 25-20, 25-23, 25-20) in un MiniPalazzetto gremito di tifosi. A livello individuale, la top scorer del match è stata capitan Benazzi (22 punti di cui 1 ace, 2 muri e un incredibile 44% di positività in attacco); ottimo ingresso per Besteghi, che si è fatta trovare pronta prendendo in mano il sestetto con piglio e convincente gara anche per Morolli che ha chiuso con 8 punti, il 92% di positività in ricezione e un inestimabile lavoro di ordine e precisione.

L’Elettromeccanica Angelini resta così in testa alla classifica a 11 punti, sempre in condivisione con Castelfranco di Sotto. Domenica le ragazze di coach Lucchi saranno impegnate a Pontedera, che si presenterà alla gara con 3 punti in classifica, con l’intento di dare ulteriore continuità a una stagione iniziata col turbo. Il tabellino. Elettromeccanica Angelini Cesena: Calisesi (L1), Morolli 8, Besteghi 1, Vecchi 4, Pinali 10, Bellini, Guardigli 4, Benazzi 22, Conficoni 1, Caniato 9; ne: Fabbri, Molari, Tamborrino (L2). All. Lucchi.

Luca Ravaglia