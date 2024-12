Emma Villas a Cantù. Niente scherzi!. Nevot: "Dobbiamo farci trovare pronti"

Emma Villas a Cantù per la prima di quattro partite che potrebbero riportare i biancoblù in zona playoff, attualmente distante ancora quattro punti. Aria fiorentina per Rossi e compagni: la squadra ha infatti sostenuto l’allenamento di rifinitura al PalaWanny, nella zona di San Bartolo a Cintoia, prima di trasferirsi in Lombardia. Oggi, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, una sfida importante che apre un quartetto di gare contro squadre ampiamente alla portata di Emma Villas; prima Cantù, poi Palmi, Fano e Reggio Emilia per una striscia di impegni in cui provare a raccogliere il massimo della posta. Il palleggiatore Thomas Nevot (nella foto), prima della partenza per Cantù, ha predicato calma: "È sempre difficile giocare in trasferta, Cantù è una buona squadra, sarà una partita tosta, noi dovremo farci trovare pronti. In squadra hanno degli elementi importanti – ha sottolineato l’alzatore biancoblù – mi viene in mente soprattutto Tiozzo che l’anno scorso abbiamo affrontato con la maglia di Porto Viro". La versione di Emma Villas vista contro Catania non può temere troppo una formazione che invece ha fatto molta fatica contro le big del torneo, raccogliendo il grosso del proprio bottino contro le pericolanti.

"Fa sempre bene ottenere una vittoria, ancor di più se ottenuta contro una squadra forte come Catania – ha sottolineato Nevot –. Abbiamo giocato abbastanza bene, loro hanno fatto fatica, noi siamo stati bravi, lucidi e concentrati nei momenti importanti. Ovviamente dobbiamo ancora crescere, dobbiamo essere capaci di vincere qualche partita di fila. Subito dalla partita con Cantù dobbiamo trovare punti". Sul fronte Cantù ha parlato coach Mattiroli: "La partita sarà sicuramente molto difficile – ha detto l’allenatore della Campi Reali al sito ufficiale della società –. Giocheremo contro una squadra di primissima fascia come Siena. È ovvio che noi cercheremo di fare la partita migliore possibile, soprattutto per il nostro pubblico di casa, e per renderli contenti di quello che facciamo. Dovremo lottare su ogni palla per renderla una partita interessante". Fischio di inizio alle 17, arbitrano Venturi e Usai, consueta diretta streaming su volleyballworldtv. Il turno odierno si è aperto ieri con l’anticipo tra Cosedil Catania e Tinet Prata di Pordenone. Oggi in programma altre cinque partite: big match Ravenna – Cuneo, alle 18, poi Macerata – Brescia, Palmi – Porto Viro e Pineto – Reggio Emilia. Il quadro del turno si completa domani con il posticipo tra Aversa e Fano.