Emma Villas A Cantù per la settima sinfonia

Emma Villas a caccia della settima vittoria consecutiva. Domani al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, alle 16, i biancoblù affrontano la Pool Libertas Cantù con l’intento di proseguire la striscia iniziata il 17 dicembre scorso. "Speriamo di continuare questa striscia – ha detto il centrale Riccardo Copelli –. Vincere in questo campionato è sempre difficile e confermarsi lo è ancora di più. Siamo molto contenti del filotto che abbiamo inanellato. Non è mai scontato comunque andare a vincere in trasferta, quindi proseguiamo il nostro lavoro con tanta umiltà, voglia e testa bassa a spingere ogni giorno in allenamento sperando di fare bene anche nel prossimo match in programma. Ultimamente siamo stati bravi a non far esprimere al massimo i nostri avversari, credo che la vittoria più importante di questa serie di successi sia stata quella a Porto Viro. Abbiamo vinto contro una squadra in grande forma e quel successo ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo poi cresciuti settimana dopo settimana sia come livello di gioco da un punto di vista tecnico e anche in un aspetto di condizione fisica". Copelli ha parlato poi degli avversari: "Io ho giocato a Cantù e sono affezionato a questa squadra, che continuo a seguire – ha detto il centrale che ha vestito la maglia lombarda nella stagione 2021/2022 – Forse qualche volta gli è mancato un po’ di killer instinct nei finali di set, sono certo che vorranno riscattarsi dopo gli ultimi risultati non positivi. Hanno un allenatore molto preparato e sono un’ottima squadra. Ora con l’innesto di Galliani hanno messo dentro anche più fisicità, a mio avviso Cantù merita posizioni più nobili rispetto a quella che occupano attualmente".

Sulla carta il turno di questo fine settimana non appare impossibile per le prime tre della classe: Cuneo è di scena a Pineto, mentre Grottazzolina ospita Castellana Grotte. Di fatto sono due testacoda, per cui è logico prevedere che, anche in caso di prosecuzione della serie biancoblù con vittoria al Palafrancescucci, lo scenario nei piani altissimi della graduatoria rimarrà invariato. Diverso il discorso per le zone di immediato rincalzo, essendo in calendario la sfida tra sesta (Brescia) e quinta forza (Ravenna) del campionato. I lombardi, peraltro prossimi avversari al Palaestra fra otto giorni, cercheranno di accorciare il gap dal gruppo di testa.