Emma Villas a Pordenone: vincere per il ‘salto’. Monaci: "Roster al completo, siamo fiduciosi"

Fuori i secondi. È un turno particolare, quello che si sviluppa in questo fine settimana, per la lotta nelle posizioni di immediato rincalzo alla lepre Grottazzolina. La Emma Villas, quinta, scende in campo a Pordenone (seconda), nella stessa giornata in cui Ravenna (quarta) ospita Cuneo (terza). In teoria per i biancoblù ci sarebbe pure la possibilità di guadagnare in un solo colpo tre posizioni, qualora al PalaCrisafulli dovesse arrivare il bottino pieno e la sfida fra romagnoli e piemontesi vedesse prevalere i padroni di casa al tiebreak. "Loro partono con i favori del pronostico, giocano in casa, noi ci giochiamo le nostre carte, cercheremo di fare risultato – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci –. Prata di Pordenone ha degli attaccanti importanti, i due schiacciatori e l’opposto stanno facendo grandi cose, come del resto i centrali, tra cui Katalan vanta il record di muri in una singola partita. Sono una delle migliori squadre del campionato, la classifica lo dimostra, è da inizio torneo che sono nei piani alti e ormai da molte giornate sono stabilmente al secondo posto".

La Emma Villas comunque arriva alla sfida forte di una striscia di tre vittorie consecutive e sembra aver trovato un’ottima fluidità: "Siamo tornati in forma, abbiamo il roster al completo, siamo fiduciosi di andarci a giocare questa partita – ha sottolineato Monaci –. È sempre importante vincere, abbiamo fatto due belle vittorie con Porto Viro e Santa Croce, abbiamo giocato un pochettino meno bene con Ortona ma abbiamo conquistato lo stesso i tre punti. Siamo in fiducia. Le nostre percentuali in attacco sono cresciute, stiamo gestendo diversamente la fase offensiva". Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano Marconi e Serafin. È la prima di tre partite al sabato sera, sempre alle 20,30; tra sette giorni replica a Pineto e fra due settimane si ritorna al Palaestra con Reggio Emilia.