Emma Villas affronta Reggio Emilia: match cruciale per riscattarsi dalla sconfitta

Si avvicina un match delicato per Emma Villas. Domani al Palaestra arriva Reggio Emilia, occasione buona per cancellare il brutto passo falso di Fano. Però non c’è margine d’errore, la sconfitta in terra marchigiana ha fatto scattare tutti i sistemi di allarme: "La squadra si avvicina a questa partita con la consapevolezza di non essere libera da dubbi – ha detto il vicepresidente Fabio Mechini (nella foto) –. L’ennesima sconfitta in trasferta di domenica scorsa è stata la conferma che ci sono delle insicurezze costanti, con cui dobbiamo imparare a convivere. Bisogna però uscire da questa situazione; all’inizio si poteva pensare che le sconfitte facessero parte del percorso, che fossero anche causa di alcuni infortuni, purtroppo però adesso è un dato di fatto che ogni volta che giochiamo fuori perdiamo 3-0".

La medicina è il lavoro: "In tutti noi c’è ancora più volontà di lavorare in modo positivo e concreto in palestra – ha aggiunto Mechini –. Sappiamo benissimo che dobbiamo uscire da questo momento di difficoltà, possiamo farlo allenandoci bene in settimana, cercando di risolvere i problemi. I ragazzi stanno cercando di risolvere le problematiche, mi auguro che a partire dalla sfida contro Reggio Emilia e poi in tutto il girone di ritorno sia un percorso in crescita, questa squadra ha le possibilità di poterlo fare".

È una classifica double-face. Emma Villas a due punti dalla zona playoff, ma anche con solo quattro lunghezze di margine sulla penultima: "La classifica adesso non va guardata, l’anno scorso il buono di questa squadra era che con le squadre di seconda fascia non perdeva mai punti. Quest’anno abbiamo perso punti un po’ con tutti. Il campionato è livellato, rischi di perdere contro chiunque". Se in trasferta va molto male, in casa il rendimento è senza dubbio molto più soddisfacente: "Non ci possiamo adagiare sul fatto che in casa abbiamo fatto buoni risultati – ha ammonito il dirigente –. Dobbiamo cercare di migliorarci, ci aspetta un girone di ritorno con tante partite complicate, qua e in trasferta, soprattutto mi aspetto una responsabilizzazione da parte dei ragazzi, soprattutto da parte di quelli di esperienza. E dai giovani mi attendo spavalderia, che riescano a giocare con braccio libero".

Prima della gara della prima squadra scenderanno in campo i ragazzi della formazione Under 17, appuntamento che poi sarà seguito dalla festa di tutto il settore giovanile: "Ci teniamo a fare questo incontro perché purtroppo non riusciamo a dare al settore giovanile lo spazio che merita. Vogliamo omaggiare i nostri ragazzi per ringraziarli e salutarli tutti. In questo momento non abbiamo per il nostro settore giovanile gli spazi adeguati su Siena per giocare e allenarci".