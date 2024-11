Emma Villas, Alpini: "Abbiamo perso nel finale. Con Porto Viro dobbiamo invertire la rotta"

Matteo Alpini (foto) poteva essere l’eroe della serata. Con quattro punti consecutivi aveva riaperto completamente la sfida nel quinto set, poi però alla squadra è mancato lo scatto decisivo per vincere. Così alla fine ha festeggiato Cuneo, mentre Emma Villas si morde le mani per aver ceduto ancora una volta al tiebreak fra le mura amiche. "È mancato davvero poco – ha detto Alpini –. La squadra ha risposto abbastanza bene nonostante le sconfitte precedenti, dall’altro lato della rete abbiamo trovato una squadra molto accanita, che ha difeso molti palloni. Ce l’abbiamo messa tutta, è stata una partita molto combattuta. Peccato, avevamo fatto un bel recupero, poi abbiamo perso l’occasione". Alpini è la carta che Graziosi utilizza per tamponare le falle sia in posto due sia in posto quattro; domenica, per poco, non è stato l’asso pigliatutto. "So qual è il mio ruolo, se il coach mi mette in campo devo cercare di fare il mio principalmente in attacco. Ho cercato di farlo, posso e devo migliorare nel resto. I miei compagni sono sempre molto disponibili. Siamo tutti molto coinvolti, in allenamento cerchiamo sempre di dare il massimo". Adesso però serve tornare al successo, già da domenica contro Porto Viro: "Dobbiamo pensare a noi stessi – ha aggiunto Alpini –, cercare di trovare il nostro gioco, l’amalgama, pian piano stiamo migliorando, stiamo mettendo a fuoco alcuni concetti. Abbiamo avuto tanti infortuni, dobbiamo cercare di venirne fuori da squadra, dare ognuno il proprio contributo. Cercheremo di invertire la rotta. Mentalmente siamo partiti bene, abbiamo approcciato bene la gara, Nelli è un’assenza importante, però non deve giustificare queste sconfitte. Siamo in un momento di difficoltà, dobbiamo trovare le contromisure".

La classifica per il momento non è buona. Emma Villas è in decima posizione, a 4 punti dal settimo posto (l’ultimo utile per i playoff), a 10 dalla capolista Ravenna. È chiaro che pesa terribilmente l’assenza di Nelli, però il reale valore complessivo della squadra non è quello di una formazione da piani mediobassi della graduatoria. Ma il bomber dalla prossima potrebbe tornare a disposizione.