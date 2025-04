Top Volley: Matteo Berselli trionfa, ma il 'trentello' resta lontano

Continua l’andamento ondulatorio dei risultati utili alle classifiche del Top Volley, il trofeo virtuale che premia io bomber delle squadre modenesi di pallavolo: dopo una giornata da record, con ben 27 atleti sopra quota venti punti, nello scorso weekend sono stati solo quattordici che sono riusciti a superare la fatidica quota, ed anche il vincitore è comunque rimasto ben lontano da quota ’trenta’ che da sempre rappresenta l’eccellenza, toccata quest’anno ventuno volte, da soli quattordici atleti.

’Trentello’ lontano quindi, per il vincitore di tappa, il 28enne schiacciatore della Marking Products Artiglio Matteo Berselli, che però è al secondo successo di tappa in stagione, curiosamente sempre con punteggi però abbastanza bassi, 24 punti la prima volta nel secondo weekend di novembre, e 27 la scorsa settimana: un’altra curiosità, è che in mezzo a questi due successi, nelle altre sedici partite non è mai andato sopra quota 20, segnando addirittura, nell’ultimo weekend di marzo, un solo punto.

Dietro di lui, staccati di due punti, una coppia formata da Luca Amaranti, 23enne atleta dell’Ottica Dal passo VGM Modena Volley, ed il 30enne opposto della matricola Beca Pallavolo Montale Simone Iaia, che ha anche una ’doppia vita’, visto che oltre a giocare col Montale, che ha ereditato il posto della US Castelnuovo in serie D, fa anche l’allenatore della Mo.Re. Volley Modena in serie C. E non è neanche la prima stagione che ciò avviene, ma la terza, e curiosamente, da quando Iaia allena e gioca, ha fatto più punti, ben 896, che nelle precedenti sei solo da giocatore, dove si era fermato a quota 649: tra tutti i quasi novecento giocatori seguiti dal Top Volley, esiste un solo altro caso simile, ed è quello di Laura Pelloni, 32enne opposta di riserva del Leonardi Marano, che normalmente sedeva in panchina come seconda allenatrice, ma che nelle ultime due settimane ha messo a segno undici punti.

Tornando alle classifiche, in quella di giornata dopo Giacomo Saetti dell’Holacheck Maritain a quota 22, con 21 troviamo Rachele Natali, giocatrice in attività con più punti all’attivo, ed Elisa Sparvieri del Volley Castelvetro. Nella generale domina sempre Alessandro Bartoli della Beca Tensped spezzanese, che aumenta ancora il vantaggio su Nicola Marchesi della RCL Gallonese, e Marcello Andreoli della National Villa d’Oro, con Martina Montanari dello Studio Logica 2 Invicta prima ragazza in classifica al quarto posto: Bartoli sfonda anche quota 500 punti, per la precisione 513, e resta in testa anche nella graduatoria relativa alle sole gare del 2025, sempre davanti ad Andreoli, ed a Luca Vellani del Corlo Hydra.

