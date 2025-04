Scuola di pallavolo Diffusione Sport: bilancio tra vittorie e sconfitte nei campionati

Vittorie e sconfitte per le formazioni della Scuola di pallavolo di Diffusione Sport dopo questi ultimi turni di campionati, che si avviano ormai verso la conclusione della stagione sportiva in corso.

Sconfitta onorevole per l’Agriflor, impegnata nel torneo di Seconda Divisione. Le imolesi sono state battute per 3-1 dalla più esperta Pontevecchio, in una partita in cui (arrivando alla fine della stagione) anche alcune ragazze Under 16 hanno avuto l’occasione di poter fare il loro debutto tra i grandi.

Non cambia l’avversario, bensì il risultato nel campionato di Terza Divisione dove la formazione griffata McDonald’s ha superato Pontevecchio con un bel 3-0 quanto molto combattuto in tutti e tre i set.

Nella categoria Under 14 spazio al trofeo Margelli che ha visto la formazione griffata Cna in campo in un doppio impegno nell’ultima settimana. Prima è arrivata la vittoria per 3-0 ai danni della Pallavolo Budrio, mentre contro la Pallavolo Sesto Imolese è arrivata invece la sconfitta al tie-break con il punteggio di 3-2.

Scendendo poi di categoria, le ragazzine della Under 12 (nella foto) hanno iniziato il proprio campionato (dopo avere concluso quello Under 13 affrontando avversarie di un anno più grandi): per l’Enoteca 1300 ecco arrivare una brillante vittoria per 3-0 al debutto contro il team del Masi Volley.

l. m.