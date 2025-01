Emma Villas attesa dalla forte Brescia. Carica Trillini: "Vogliamo riscattarci"

Altro big match in arrivo per Emma Villas. Dopo il netto ko con Ravenna la squadra di coach Graziosi viaggerà alla volta di Brescia per affrontare una delle coinquiline in vetta alla classifica. Nell’ultima stagione Siena contro Brescia è stata una sfida vista sia nei quarti playoff (successo per 2-0 dei biancoblù) sia nei quarti di coppa Italia (vittoria in due partite per i Tucani); anche nel 2021 le due squadre si confrontarono nei playoff, all’altezza delle semifinali, con successo della Gruppo Consoli per 3-1.

Adesso il momento è diverso, con una squadra che veleggia stabilmente tra prima e seconda posizione e l’altra che invece arranca attorno al settimo posto, l’ultimo utile per partecipare ai playoff: "Non è semplice sfidare l’una dopo l’altra due squadre di livello come Ravenna e Brescia – ha detto il centrale Stefano Trillini (nella foto) –, ma sono queste le partite più belle da giocare. I match di alto livello permettono anche di crescere, in questi match si può dimostrare ciò che si vale. Noi scenderemo in campo con tanta voglia di riscattarci dopo la sconfitta contro Ravenna, daremo il cento per cento e vedremo quel che succederà".

Prima del tonfo con Ravenna, il quinto 0-3 stagionale, le prestazioni di Emma Villas erano apparse in crescendo, avendo Trillini e compagni battuto in rapida successione Reggio Emilia, Aversa e Pineto. Un tris che aveva fatto sperare anche in una rimonta a posizioni di classifica più nobili, eventualità che adesso sembra molto più complicata: "Abbiamo finito bene il 2024 perché dopo alcune difficoltà iniziali siamo stati capaci di vincere tre gare consecutive e tra queste anche una in trasferta, ad Aversa, e il successo fuori casa ci mancava da tempo – ha aggiunto Trillini –. Il nostro 2025 era quindi cominciato con grande entusiasmo, peccato per la gara che abbiamo perso contro Ravenna. Nella sfida si sono viste le nostre difficoltà mentre loro hanno dimostrato di essere in questo momento un passo avanti a noi. Ma questa sconfitta non deve farci dimenticare che siamo in un buon periodo e stiamo lavorando bene ogni giorno in allenamento, spingiamo tanto quotidianamente. Siamo pronti e desiderosi di riscattarci, dobbiamo migliorare in vari aspetti e dovremo avere un approccio alla sfida migliore rispetto a quello di lunedì contro Ravenna. Da un punto di vista tecnico sappiamo cosa possiamo fare meglio, lo staff è molto attento in questo senso".

Il fischio di inizio al Centro Sportivo San Filippo sarà dato alle 17,30; per la direzione di gara sono stati designati Giorgia Spinnicchia e Cesare Armandola.