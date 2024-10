Emma Villas, Bonami: "Lotta accesa nel terzo set. Ma contro Aversa siamo partiti subito bene"

Bell’inizio di campionato per Emma Villas. Il 3-0 rifilato ad Aversa ha messo in mostra una formazione capace di estrarre il meglio nei momenti chiave del match, soprattutto nel terzo set quando la squadra ospite si è ritrovata ad avere un paio di opportunità per portare la sfida al quarto. "Per noi è stato un terzo set lottatissimo, nel finale c’è stato un po’ di brio – ha detto il libero Federico Bonami (foto) –. Ci siamo forse complicati un po’ la vita, eravamo sopra di due, 24 a 22, una palla può cambiare tutta la partita. Complimenti a noi per essere riusciti seppur nella difficoltà a vincere un set che potevamo perdere". L’esordio davanti al pubblico amico è stato caratterizzato da una buona prestazione: "Volevamo partire subito bene alla prima in casa – ha spiegato Bonami –, ho notato sin dall’inizio una buona intensità e continuità del gioco, cose che ci permettono di esprimerci bene sugli avversari. Averlo fatto sin dall’inizio ci ha fatto prendere fiducia, bene aver cominciato con questi tre punti. Impattare una partita in questo modo è stato fondamentale, mi è piaciuto l’approccio di tutti i nuovi. Mi piace lo spirito di squadra, andiamo avanti così. Ho visto anche un bel pubblico, speriamo si possa riempire sempre di più questo palazzetto, lo sport ha bisogno di seguito".

Anche dal punto di vista personale è stata una buona gara: "Sono soddisfatto – ha concluso l’ex capitano biancoblù –, lavoriamo in settimana con lo staff e i ragazzi sulla difesa, è un tema molto importante per noi, è un bene che abbia dato buoni frutti. Da martedì (oggi, ndr) ricominciamo a lavorare come stiamo facendo, sono contento di aver giocato in questo modo, ho visto un bell’atteggiamento da parte di tutti, un bell’inserimento del brasiliano nel sestetto. Lavoriamo per costruire".

Domenica per seconda giornata è in programma la trasferta a Pineto, squadra affrontata in amichevole (e sconfitta per 3-1) durante il ciclo di test precampionato. Nella prima giornata la compagine abruzzese ha vinto per tre a uno a Macerata trascinata dai 24 punti di Baesso e dai 17 di Kaislasalo. Ottime prestazioni anche per l’ex Emma Villas Zamagni e per Di Silvestre.