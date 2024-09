Emma Villas, buoni spunti dal test. Contro l’Altotevere finisce in parità

Finisce in parità (2-2) la prima amichevole stagionale di Emma Villas Siena. Di fronte ad Altotevere San Giustino, compagine che milita nel campionato di A3 e che annovera tante vecchie conoscenze biancoblù (Cappelletti, Pochini, Marra), i biancoblù, privi del brasiliano Patrick, dettano il ritmo nelle prime due frazioni, chiuse tenendo gli avversari rispettivamente a 22 e 16 punti, poi però perdono un po’ di ritmo e si fanno rimontare.

Niente di male, non è adesso che conta trovare il risultato, si trattava soltanto della prima uscita dopo tre settimane di intenso lavoro, soprattutto fisico. Il momento di concretizzare in maniera più efficace le occasioni arriverà più avanti nel corso della stagione. Il primo sestetto è composto dalla diagonale Nevot e Nelli, Randazzo e Cattaneo sono in banda, Trillini e Rossi al centro, Bonami libero. San Giustino attacca con profitto e si porta avanti di tre lunghezze (5-8). Cattaneo va a segno con un pallonetto di pregevole fattura. Siena recupera con un grande attacco di Nelli e un ace di Cattaneo (10-10). Poi passa avanti: il muro senese tocca per due volte sugli attacchi di San Giustino, ci pensa Cattaneo a risolvere il punto e a chiuderlo. Muro di Rossi e Siena allunga (13-11). Anche Nelli firma un servizio vincente: 15-12. Nevot gioca una buona gara al palleggio ed è anche autore di un buon punto. La veloce Nevot-Trillini porta il punteggio sul 21-18. Cattaneo firma un altro servizio vincente dai nove metri (22-19). Ancora Nelli a segno, il primo set si chiude sul 25-22. Nel secondo set c’è già spazio per Alpini e per Ceban. Siena avanti 13-9 proprio grazie a un punto dell’ex schiacciatore di Catania. Al centro va a segno Andrea Rossi, mentre Alpini si dimostra positivo anche a muro (19-13). Siena chiude il set sul 25-16. Nel terzo set coach Gianluca Graziosi concede spazio a Melato al palleggio, Alpini è in posto 2, Randazzo e Cattaneo sono in banda, al centro agiscono Trillini e Rossi, in seconda linea a difendere c’è ora Coser. Questa volta è la squadra ospite a prendere un leggero vantaggio, che i senesi non riescono a recuperare nonostante i punti messi a segno da Alpini (5), Randazzo (4) e Cattaneo (3). Il terzo set si chiude sul 25-20 per San Giustino. Nel quarto set Melato rimane al palleggio e Coser è in seconda linea a difendere. In banda ancora Randazzo e Cattaneo, ma nel finale c’è spazio anche per Pellegrini. Ancora bene Alpini, che termina con 11 punti all’attivo e con il 53% in attacco. È un set equilibrato, con Melato che alterna gli attacchi per provare varie situazioni di gioco. San Giustino riesce in più circostanze a superare il muro e a eludere la difesa senese. Il set si conclude sul 25-23 per gli umbri.