"Emma Villas chiude al terzo posto. Massimo impegno contro Brescia"

La Emma Villas ha chiuso la regular season al terzo posto, complice l’inaspettato stop al quinto set domenica a Santa Croce. L’avversario del primo turno playoff, domani sera alle 20,30 al PalaEstra sarà quindi Brescia e non Porto Viro, ma in casa biancoblù la volontà di giocarsi la post season con determinazione e coraggio resta intatta. "E’ finita una regular season lunga ed equilibrata che ci ha dato tanti spunti di riflessioni – ha detto ieri al PalaEstra il vicepresidente e direttore generale biancoblù Fabio Mechini –. Se ripenso a come siamo partiti in estate, con i problemi del palazzetto e il trasloco iniziale proprio a Santa Croce, non posso non essere soddisfatto. Dispiace aver perso l’ultima gara perché non ci ha permesso di chiudere da secondi, ma non possiamo dimenticare ciò che abbiamo fatto nelle 25 giornate precedenti". Il terzo posto ha messo davanti a Bonami e compagni Brescia, giunta sesta e possibile mina vagante degli spareggi in quanto ricca di esperienza e talento. "Un po’ di amarezza resta – ha proseguito Mechini – ma c’è comunque la consapevolezza che ai playoff contro Brescia ce la giocheremo. L’avversario è forte e lo dimostrano i due precedenti in campionato, vinti uno a testa e sempre al quinto set. Si gioca al meglio delle tre, ogni serie fino alla finale, quindi non c’è margine di errore quest’anno specie contro una squadra molto esperta e fisica come quella lombarda. Ci concentreremo al massimo per provare a vincere gara1 domani sera".

A maggior ragione sarebbe importante avere un fattore campo pesante in Viale Sclavo con una bella partecipazione dei tifosi. "Sì. Avremo bisogno di tutti i nostri tifosi, sarebbe bello avere il calore del pubblico per una partita così importante perché ci stiamo avvicinando al momento più bello e allo stesso tempo decisivo della stagione".

L’occasione dell’incontro di ieri con la stampa è servita anche a presentare l’iniziativa che ci sarà al PalaEstra durante la prima sfida contro Brescia. Protagonista l’associazione ‘Se mi aiuti ballo anch’io’ rappresentata dal presidente Simone Cellesi. "Con i nostri atleti, con vari tipi di disabilità, faremo due piccole esibizioni alla fine dei primi due set – dice Cellesi – e mostreremo un paio di balli, anche di coppia. La nostra mission è quella di portare il ballo paralimpico a livello di agonismo sia a livello regionale che nazionale per portare atleti co varie disabilità a confrontarsi con altri colleghi e diverse discipline. Sarà una bella occasione, domani sera, per mostrare ciò che stiamo facendo perché la danza è inclusione e divertimento".

Guido De Leo