La Teodora vuole ripartire. Mercato, ecco Missiroli

Una bella novità in casa Olimpia Teodora: nel pomeriggio di giovedì è stato definito il trasferimento dall’Angelini Cesena di Elena Missiroli, schiacciatrice ravennate del 2003, cresciuta nei vivai cittadini. Con questa acquisizione il presidente Poggi centra il doppio obiettivo di puntellare la squadra in posto4, dopo il doppio infortunio che ha messo ko Gabrielli e Pirro, e di accentuare la cifra territoriale della squadra, che ora allinea ben 10 giocatrici della città, oltre ad allenatore e staff.

Missiroli è stata a lungo in campo durante il derby vinto dall’Olimpia sulla formazione cesenate (che, oltre alla Missiroli, contava su varie altre ex) ha già svolto i primi allenamenti e sarà disponibile sin da oggi, quando la squadra ravennate affronterà al Costa il Clementina Castelbellino, formazione che raccoglie parte del movimento della provincia di Ancona, tradizionalmente molto vivace. La squadra marchigiana, però, occupa l’ultimo posto in classifica con 3 punti, frutto di un’unica vittoria, colta nell’ultimo turno, sul campo del Conegliano.

E’ evidente che l’impegno delle ravennati (che di punti ne hanno 5) appare come un importante test per la classifica. Le ravennati sono reduci da una sconfitta con rimpianti sul campo di Vicenza (stesso numero complessivo di punti fatti e alcuni tratti di gara in cui sono stati superiori alla quotata avversaria) e in buon momento complessivo di forma. Rizzi, oltre che su Missiroli, potrebbe contare anche sulla capitana Pirro, che ha avuto il via libera per riprendere l’attività, dopo la paura per il problema al ginocchio. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 17 con ingresso libero al palasport.

Marco Ortolani