Volley serie A2. Fgl-Zuma a Macerata: "Avversari forti»

Trasferta insidiosa a Macerata per la Fgl-Zuma Castelfranco domani impegnata sul parquet della Cbf Balducci con fischio d’inizio alle 17. Il team marchigiano è uno dei club più blasonato del girone A e si presenta in questo ottavo turno con 15 punti frutto di cinque vittorie e due sconfitte. Un tesoretto che vale la quarta posizione mentre le toscane sono in penultima posizione con 4 punti, ma pronte a sfidare i pronostici. "Giochiamo contro una squadra forte, dobbiamo battere bene ed essere incisive nella fase di muro/difesa – dichiara la centrale Alessandra Colzi, riconfermata dalla passata stagione e grande protagonista della storica promozione nonché punto fermo in questa nuova categoria – noi dovremo giocare bene e trovare continuità all’interno della partita, limitando gli errori e cercando di sfruttare quel che le avversarie ci concederanno. Dovremo fare bene in battuta per mettere in difficoltà la costruzione del loro gioco e dovremo lavorare altrettanto bene con il muro-difesa. Credo che questi due aspetti siano importanti". Per quanto riguarda il muro, d’altronde, Castelfranco è tra le migliori squadre del campionato, considerato che nella speciale classifica di rendimento è al secondo posto dietro solo all’Itas Trentino. E per di più può contare sulle capacità della stessa Colzi, terza in graduatoria tra le giocatrici che hanno realizzato il maggior numero di "block" vincenti. "Sinceramente non guardo questi dati, però ovviamente sono contenta del contributo che sto offrendo in questo fondamentale" conclude la centrale classe 1997.