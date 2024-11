Volley serie B. Ambra, primo derby: "Dobbiamo migliorare»

Primo derby della stagione per l’Ambra Cavallini Pontedera oggi attesa a Seravezza in casa del Volley Canniccia con fischio d’inizio alle 18. "Si tratta sicuramente di una partita impegnativa – precisa mister Alessandro Bigicchi – la nostra avversaria è una buona squadra, neo promossa e allestita con un valido organico". Le padrone di casa sono a metà classifica con 7 punti, le biancoblu dietro di 2 lunghezze ma in penultima posizione in un ranking ancora molto compatto che riserverà delle sorprese in ogni turno. "Da parte nostra l’obiettivo è di giocare bene e di essere il più efficaci possibile – prosegue Bigicchi – l’intento è di migliorarci e aumentare la continuità di gioco funzionale al punto. Ovvero fare più punti possibili e commettere meno errori. Più miglioriamo in questo aspetto più possiamo competere contro ogni rivale e vincere. In questo momento siamo quindi più concentrati su questo nostro aspetto più che sull’avversario di turno. Ovviamente ne studiamo il gioco e le caratteristiche, ma adesso diamo priorità alla nostra metà campo, lavoriamo focalizzandoci sui nostri aspetti tecnici e di costruzione del gioco e vogliamo sicuramente crescere in termini di prestazione". Le lucchesi fino ad oggi hanno avuto un rendimento altalenante, sono reduci da due sconfitte consecutive dove hanno raccolto un punto. Per l’Ambra Cavallini è un turno fondamentale per smuovere la classifica e rilanciarsi nella mischia dopo due passaggi a vuoto e in attesa del prossimo derby. Organico al completo e preparazione come da tabella di marcia.