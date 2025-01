Emma Villas concentrata su Macerata. Coser: "Una partita molto importante"

Emma Villas prepara il delicato incontro con Macerata. Appuntamento delicato non tanto per la caratura dell’avversaria, terzultima, reduce dal ko casalingo con il fanalino di coda Palmi e in piena lotta per non retrocedere, quanto per la necessità di fare punti e provare a riprendersi subito un posto fra le prime sette. È una delle migliori occasioni da qui al termine della regular season, va sfruttata: "Quello contro Macerata sarà un match molto importante per noi – ha commentato il libero Martin Coser a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Synergie (nella foto) –. Dovremo cercare di conquistare punti preziosi in quella che sarà un’altra partita certamente molto combattuta. Dobbiamo riscattarci dalla doppia sconfitta che abbiamo appena subìto e vogliamo anche rifarci dopo avere perso contro Macerata nella sfida del girone di andata. Stiamo vivendo un momento piuttosto altalenante, dobbiamo essere bravi a raggiungere una maggiore continuità di risultati". Il vice libero biancoblù, impiegato spesso in alternanza al titolare Bonami, ha sottolineato però anche un aspetto positivo degli ultimi due test: "È però anche vero che nelle ultime due giornate abbiamo sfidato le due squadre che sono in testa alla classifica – ha detto –. I risultati di queste due sfide sono stati negativi, devono però essere per noi degli stimoli e farci capire su quali aspetti dobbiamo migliorare". Emma Villas deve riguadagnare il settimo posto, allo stato attuale la lotta è con Pineto che occupa quella posizione con 26 punti, uno in più dei biancoblù. È ancora presto per dire che da qui a fine campionato sarà un duello soltanto con la formazione abruzzese, perché sia le squadre attestate fra 31 e 29 punti (Catania, Cuneo, Aversa) sia quelle fra 22 e 20 (Porto Viro, Fano e Cantù) potrebbero in qualche modo ritrovarsi in corsa per lo stesso obiettivo. Però, considerando la classifica attuale, si può guardare a questo duello con un pizzico di ottimismo rilevando che almeno su Pineto c’è un piccolo vantaggio di calendario: su nove partite rimanenti, sette saranno contro la stessa coppia di avversarie (Fano, Cuneo, Prata di Pordenone, Cantù, Catania, Reggio Emilia, Palmi); ma Siena si è già tolta di mezzo l’iceberg Brescia-Ravenna, mentre la compagine abruzzese deve ancora passare al vaglio delle due regine. Per cui un minimo di possibilità in più di fare punti, sulla carta, è a favore di Rossi e compagni. Lo scontro diretto c’è già stato, favorevole ad Emma Villas (vittoriosa al tiebreak all’andata e nettamente, per 3-0, nella partita di ritorno) ma ai fini di un arrivo in parità, diversamente da altri sport, non conta.