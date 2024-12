Emma Villas da applausi. Palmi viene travolta. Tre set dominati per scacciare tutti i fantasmi

EMMA VILLAS

3

PALMI

0

EMMA VILLAS: Trillini 6, Nevot 2, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 14, Rossi 6, Pellegrini, Randazzo 13, Cattaneo 17. Allenatore Graziosi.

PALMI: Mariani, Iovieno, Gitto 5, Donati, Maccarone 5, Corrado 11, Paris 2, Prosperi Turri, Sala 6, Concolino, Carbone, Lawrence, Guastamacchia, Benavidez 12. Allenatore Cannestracci.

Arbitri: Pernpruner, Jacobacci.

Parziali: 25-20, 25-14, 25-22.

SIENA – Siena strapazza agevolmente Palmi e prova a riprendere la marcia. Per scacciare via i fantasmi dopo la sconfitta di Cantù serviva una prestazione del genere. E anche un avversario del genere, perché a dispetto dei cambiamenti degli ultimi tempi (allenatore e palleggiatore) Palmi è pur sempre il fanalino di coda del campionato. Emma Villas gioca una partita costante, attaccando con percentuale complessiva al 58% (picco nel secondo set, al 65%), ricevendo discretamente (52%) e tenendo gli spauracchi Sala al 28% e Benavides al 42%. Top scorer di giornata Cattaneo, autore di 17 punti, con Nelli che si è fermato a 14 e Randazzo a 13. Numericamente a muro sono andati meglio gli ospiti (8-5), ma è l’unica voce in cui la squadra guidata dall’argentino Cannestracci ha brillato. Molto brillante Trillini al servizio, da cui ha ricavato la metà esatta dei suoi punti finali (6). Coach Graziosi non ha derogato dal suo sestetto titolare: Nevot al palleggio e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo in banda, Trillini e Rossi centrali, Bonami libero. Il primo set è equilibrato e divertente, si arriva alla parità sul 18-18. Nelli a segno, poi muro di Nevot che spariglia le carte. Cattaneo (otto punti nel primo set) firma il colpo del 21-18, poi perfeziona anche quello del 23-19; Nelli chiude i conti alla seconda palla set. Sull’onda del break finale Emma Villas costruisce presto la fuga nel secondo set, portandosi subito avanti per 8-4. Palmi prova a rispondere con Sala e Benavidez. I biancoblu però in questo parziale accumulano rapidamente un buon vantaggio. Nelli si fa valere anche a muro, successivamente il turno in battuta di Stefano Trillini produce cinque punti, due dei quali opera di Luigi Randazzo e due di Andrea Rossi. Emma Villas vola sul 20-8. Il secondo set si chiude sul 25-14. A questo punto c’è solo da fare estrema attenzione a non avere quei cali di tensione che in altre partite si sono visti. Quando Palmi mette la testa avanti (8-10) la replica biancoblù tocca prima a Cattaneo e poi a Randazzo; Rossi poi firma il break che vale il 18-16. È lo strappo decisivo, perché Nelli raddoppia il vantaggio (20-16). Siena ha quattro matchpoint a disposizione, Palmi ne annulla due ma sul terzo Cattaneo mette palla a terra.