Emma Villas, duro test con Ravenna. Melato: "Giochiamo le nostre carte"

Al Palaestra arriva Ravenna per testare le reali ambizioni di Emma Villas. Le tre vittorie su Reggio Emilia, Aversa e Pineto hanno proiettato i biancoblù nel cuore della zona play-off, al quinto posto, e adesso la sfida alla capolista (ancorché in coabitazione con Brescia e Prata di Pordenone) può delineare meglio quale ruolo potrà occupare la squadra di Graziosi. Con un successo ogni scenario è plausibile, incluso quello di una super rimonta a danno delle lepri che stanno comandando il campionato con otto lunghezze di vantaggio sul terzetto di cui fa parte anche Emma Villas; con una sconfitta invece ci sarà da fare i conti con una classifica che difficilmente potrà essere migliore del quarto posto. Parola al campo, dunque, per un confronto a cui si arriva in palla: "Abbiamo riposato bene dopo la partita di Pineto, sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto forte come Ravenna che sta guidando meritatamente la classifica – ha detto il vicepalleggiatore biancoblù Pietro Melato ai microfoni del sito ufficiale della società –. Sicuramente nelle ultime tre giornate abbiamo fatto vedere una pallavolo migliore rispetto a prima, stiamo crescendo, lo si vede anche durante gli allenamenti in cui l’intensità e la qualità del lavoro sono eccellenti".

All’andata fu un disastro, con Ravenna capace di imporsi in tre set abbastanza veloci: "Ravenna non è stata una bella partita – ha aggiunto Melato, spesso utilizzato da Graziosi come arma tattica al servizio – vogliamo dimenticarla e rifarci subito. Rispetto a quella gara avremo tutti a disposizione cosa che là non c’era (mancava Nelli infortunato, ndr) ma non è una scusa. Però sicuramente siamo cresciuti rispetto a quella partita". Sulla classifica: "Adesso stiamo dentro i play-off però il campionato è ancora lungo e soprattutto dobbiamo concentrarci su ogni singola partita e la classifica se facciamo bene verrà poi da sé. Ora dobbiamo pensare soprattutto a preparare la partita al meglio e poi giocare tutte le carte che abbiamo a disposizione". Ravenna è la squadra degli ex biancoblù Copelli e Tallone, formazione che è reduce da sei vittorie consecutive compresi i successi ottenuti contro Cuneo e a Catania. Ravenna è prima in classifica con 33 punti, gli stessi di Brescia e di Prata di Pordenone ma rispetto ai lombardi e alla Tinet vanta una vittoria in più, dodici contro undici. Contro Reggio Emilia i ravennati hanno conquistato una netta vittoria per 3-0, chiudendo l’incontro in un’ora e venti minuti di gioco: Guzzo ha messo a segno 14 punti, 10 a testa quelli realizzati Copelli e di Tallone.