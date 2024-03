Emma Villas e il progetto ‘Sport e inclusione’. Angelaccio: "Sensibilizzare le associazioni"

Emma Villas prosegue le sue iniziative in ambito sociale. Ieri il direttore marketing e commerciale della società senese Vittorio Angelaccio ha partecipato a una conferenza stampa nei locali cittadini di Sport e Salute per parlare del progetto ‘Sport e inclusione’. Assieme a lui erano presenti il delegato provinciale del Coni Paolo Ridolfi, l’amministratore unico di Terrecablate Marco Turillazzi, lo schiacciatore Sebastiano Milan e l’atleta paralimpico Matteo Betti. Angelaccio ha spiegato la natura del progetto: "Le iniziative sono tante. Lo sport è un ottimo strumento di veicolazione di messaggi positivi, di valori, grande strumento di inclusione. Il progetto ‘Sport e inclusione’ di Emma Villas mira proprio a sensibilizzare tutte quelle che sono le associazioni sportive e non sportive che lavorano quotidianamente con la disabilità – così il direttore marketing di Emma Villas –. Un mondo che deve essere conosciuto meglio, con cui creare connessione, con cui condividere storie, percorsi, valori. Questo è quello che vogliamo fare andando a sensibilizzare l’opinione di tutti, invitando tutte le associazioni da noi, al palazzetto, in ogni gara ognuna di quelle che ha aderito al progetto presenterà i propri atleti. Lo sport da questo punto di vista può aiutare le relazioni all’interno del nostro percorso". Il progetto è partito lunedì scorso e andrà avanti nei prossimi appuntamenti casalinghi di Emma Villas: "Abbiamo lanciato un progetto che vuole dare continuità, abbiamo visto un’inclusione fatta di persone da parte del, uno di quegli atleti ha anche partecipato attivamente al servizio campo. Contro Porto Viro ci sarà un’associazione di Arezzo che lavora con disabili, il 27 (data di gara1 dei quarti di finale playoff) ci sarà Se mi aiuti ballo anch’io che farà degli spettacoli durante i cambi campo". Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate: "Siamo da sempre vicini allo sport paralimpico, allo schermidore Matteo Betti, al golfista Riccardo Bianciardi. Siamo molto attenti a queste iniziative, perché crediamo nella funzione educativa dello sport e nello sport paralimpico come fenomeno di inclusione. Siamo in prima linea, ci crediamo molto, abbiamo dato piena disponibilità al Coni Provinciale per accompagnare i loro progetti futuri". Paolo Ridolfi, delegato provinciale del Coni: "Ringrazio Emma Villas che ha dato il via a questo progetto che volge lo sguardo verso società che fanno sport inclusivi. Il fatto di mostrare che è possibile fare sport per tutti è veramente importante perché può servire a fare uscire di casa chi magari non pensa di avere una possibilità".