Emma Villas finalmente torna a vincere. Nessuno sconto alla ’big’ Catania

SIENA

3

CATANIA

0

SIENA: Trillini 9, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 15, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 9, Cattaneo 8. All. Graziosi

CATANIA: Basic 9, Rottman 3, Argenta 9, Volpe, Lucconi 1, Bartolucci 6, Saitta, Orto, Pierri, Lombardi, Manavinezhad 8, Bossi 5, Bartolini, Bernardis. All. Placì

Arbitri: Bassan, Pristerà

Parziali: 25-21, 25-21, 25-20

SIENA – Emma Villas torna al successo, sconfiggendo in maniera netta (3-0) la Cosedil Catania, una delle big del campionato. La strigliata alla squadra dopo il ko di Prata di Pordenone è servita; biancoblù decisi e decisivi nei momenti chiave del set. E concentrazione costante per tutta la partita, senza quei cali che a volte erano costati brucianti rimonte. Come detto, bene i biancoblù nei momenti caldi, a partire dal primo set, caratterizzato da totale equilibrio fino al 20 pari. Poi il muro di Trillini spariglia le carte, Nelli va a segno in diagonale, il centrale si ripete per il +3 Emma. Alla seconda palla set il pallonetto vincente di Cattaneo va giù per il 25-21. Anche il secondo set è equilibrato, pur se Siena prova un paio di volte a scappare. Il break di Nelli (15-13) viene rintuzzato da un malinteso Nevot-Cattaneo che permette ai siciliani di tornare in parità. Scambi molto lunghi, l’ex Lucconi, appena entrato, spara una pallaccia in gradinata. Il muro a due Cattaneo-Trillini permette a Siena di guadagnare due preziosi punti di vantaggio (22-20). Cattaneo gioca sulle mani di Rottman per confermare il break di vantaggio (23-21), poi la battuta dello schiacciatore mette due difficoltà la ricezione ospite, procurando prima il bel muro di Nelli su Argenta, quindi Randazzo flette le mani del muro catanese per il 25-21. Terzo set: muro di Randazzo su argenta per il break 10-8, brutto attacco di Basic e +3 biancoblù 12-9. Poi bene Randazzo che firma due punti consecutivi (14-9). Catania in rottura prolungata, mentre Siena viaggia a meraviglia: 16-9. Lionetti prova l’inserimento di Bernardis e Lucconi, ma continua a comandare Emma Villas: muro di Rossi su Bartolucci e vantaggio che sale a otto lunghezze (18-10). Catania piazza un parziale di 4-1, costringendo Graziosi al timeout per fermare il ritmo. Manavi accorcia ulteriormente (19-15), muro di Argenta su Cattaneo (21-17). Nelli annulla il disperato tentativo di rimonta, Basic sbaglia ancora (23-17). Un bel muro di Trillini procura sei matchpoint: quello buono è il terzo, quando Argenta spara a centro rete la battuta.