Emma Villas ha già la testa a Castellana Grotte. Tallone: "Ora si assaggia il ritmo dei playoff"

Per la Emma Villas solo buone notizie dalla giornata di campionato numero 20i. La vittoria in rimonta a Ravenna e la contemporanea sconfitta di Cuneo a Castellana Grotte hanno permesso di riprendersi il secondo posto solitario. La situazione è ancora fluida, mancando sei giornate e lo scontro diretto in trasferta contro Cuneo, ma al momento i biancoblù sono avvantaggiati nella corsa alla piazza d’onore. Neanche il tempo di rifiatare di rientro dalla costiera romagnola ed è già tempo di preparare l’anticipo del ventunesimo turno, necessario per l’indisponibilità nel fine settimana del palasport; in viale Sclavo giovedì alle 19 arriverà Castellana Grotte e sarà l’occasione per mettere altro fieno in cascina prima della volata finale. "È stata una vittoria molto importante – ha detto nel post gara uno dei migliori in campo, Alessio Tallone (foto) –. Ci sono stati degli alti e bassi, sicuramente diversi errori commessi da entrambe le squadre. Loro hanno sbagliato nel quinto set quando si sono trovati avanti 8-3, ma siamo stati bravi noi a rimanere concentrati. Abbiamo provato a riprendere la partita e ce l’abbiamo fatta, siamo molto orgogliosi di questo".

Una rimonta in cui il marchio di fabbrica dell’ex Vibo Valentia è stato evidente: "Serviva fare di più da parte di tutti, altrimenti non recuperi cinque punti di svantaggio. Nel quarto set avevo attaccato poco, avevo cartucce da sparare, abbiamo fatto determinate scelte in attacco, è andata bene". La squadra era carica dopo il ko con Brescia di sette giorni prima: "Venivamo da una sconfitta che non ci era piaciuta. Eravamo 17-13 nel quarto, in settimana c’era un po’ di nervosismo – ha raccontato Tallone – perché sapevamo di aver buttato un’occasione contro una squadra molto forte. Non dobbiamo pensare di essere superiori agli altri e vincere sempre 3-0, ma se si presenta l’opportunità di chiuderla dobbiamo farlo". Successo importante in chiave playoff: "Siamo in una fase calda del calendario, dopo Castellana Grotte ci saranno Cuneo e Grottazzolina, partite che ci faranno assaggiare il ritmo dei playoff".