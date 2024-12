Emma Villas, il bilancio resta negativo. Il 26 ad Aversa la prima partita-verità

Il giro di boa della tredicesima giornata è uno dei momenti migliori per fare un primo bilancio del campionato. Quello di Emma Villas è, allo stato attuale, negativo: sei vittorie e sette sconfitte, ventitré set vinti e venticinque persi, nona posizione in classifica. Ad oggi gli uomini di coach Graziosi sarebbero fuori dai play-off, pur trovandosi a pari punti (19) con la settima (Pineto), l’ottava (Fano) e la decima (Catania).

È stato detto e ridetto quanto sia diverso il cammino dei biancoblù tra casa e trasferta: cinque successi e due sconfitte al tiebreak fra le mura amiche, un solo successo al tiebreak e cinque ko lontano da viale Sclavo. Nel girone di ritorno Emma Villas dovrà affrontare sette trasferte, particolare che potrebbe allarmare non poco se dovesse proseguire questo trend. Ma è lecito sperare che Nelli e compagni sappiano trovare il modo di rendere in trasferta allo stesso modo di come hanno fatto in casa, specialmente nelle ultime quattro apparizioni dove hanno lasciato le briciole a Porto Viro, Catania, Palmi e Reggio Emilia.

La sfida di Aversa appare come un primo momento della verità: una vittoria potrebbe servire per sfatare il tabù trasferta, ma soprattutto rimettere in corsa per un posto nei playoff, quello che a inizio stagione era l’obiettivo minimo. La classifica: comanda Brescia, con un bilancio di dieci vittorie e tre sconfitte, per un bottino di 30 punti; i tucani hanno due lunghezze su Ravenna, che ha lo stesso score (10-3) ma a differenza della capolista hanno perso una sola vola al tiebreak. In terza posizione c’è Prata di Pordenone, con nove vittorie e quattro sconfitte, poi al quarto posto c’è Cuneo (8 vinte, 5 perse, 24 punti), al quinto Aversa (22 punti).

La sesta casella della graduatoria è occupata da Porto Viro, con 21 punti, quindi il gruppone di squadre a quota 19 di cui fa parte anche Emma Villas. La lotta per i playoff sembra preclusa a queste squadre, perché poi c’è una voragine di sei punti con Macerata (13 punti), Cantù e Reggio Emilia (12). Chiude la classifica Palmi, con 8 punti frutto di tre vittorie e dieci sconfitte. Fischio di inizio alle 18, arbitrano Colucci e Lentini. Ieri la squadra ha sostenuto doppio allenamento, pesi al mattino e tecnica nel pomeriggio, oggi allenamento pomeridiano, domani seduta mattutina dalle 10 alle 12. Sarà una settimana intensa, perché poi domenica sarà tempo di tredicesima di campionato, al Palaestra arriverà Pineto. Tutti in campo alle 18: le altre sfide sono Fano – Ravenna, Reggio Emilia – Prata di Pordenone – Cuneo – Brescia, Porto Viro – Cantù, Pineto – Macerata.