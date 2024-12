Volley serie A2 femminile. San Giovanni, a Santo Stefano il big match con Macerata

Dopo il netto successo esterno per tre set a zero nella difficile trasferta pre natalizia di Santa Croce sull’Arno contro la Fgl- Zuma Castelfranco Pisa, con il trio Ortolani, Nardo e Piovesan sugli scudi, San Giovanni oggi tornerà in palestra per preparare il big match della quarta giornata del campionato nazionale di serie A2 contro la Cbl Balducci Macerata. Il giorno di Santo Stefano (ore 17) sarà, per gli appassionati di volley, un appuntamento da non perdere perché al Palamarignano andrà in scena un vero big-match tra Omag Mt San Giovanni e la corazzata Macerata. San Giovanni è attualmente seconda, a sole due lunghezze da Messina, che però vanta una gara in più e dunque la squadra marignanese è ancora in lizza per il primo posto alla fine della regular season. Il coach marchigiano Valerio Lionetti, salvo novità dell’ultimo istante, partirà con Bonelli al palleggio opposta a Decortes, al centro Caruso e Mazzon, laterali Battista e Daniela Soledad Bulaich Simian, libero Bresciani. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per qualsiasi evenienza. Dopo la bella vittoria di Pisa (per 3–0) il presidente Stefano Manconi ribadisce: "Conosciamo bene la squadra maceratese, credo che la chiave di volta sarà la correlazione muro-difesa, dobbiamo cercare di limitare i loro attaccanti di posto quattro, come abbiamo fatto nella gara di andata. Anche il livello della nostra battuta sarà molto importante in questa partita. Sicuramente sarà una bella gara e mi aspetto una bella cornice di pubblico". Luca Pizzagalli