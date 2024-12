Volley Serie B, C e D. Ama troppo nervosa. Kappao anche i Vigili

Brutta sorpresa dentro… al panettone di quattro squadre che partecipano ai campionati nazionali di volley.

SERIE B. La più brutta sconfitta è quella dell’Ama San Martino che perde 3 a 0 (23, 23, 17) in casa di un Firenze Volley poco accreditato. "Troppo nervosismo in campo – dice coach Levoni - così non va, dovremo farci un esame di coscienza". Anche dai Vigili del Fuoco si sperava di più, sconfitti invece in casa 1-3 (20-25 25-20 23-25 17-25) dal Gruppo Lupi Pontedera che effettua il sorpasso in classifica.

SERIE B1. Meglio le donne, con la Giusto Spirito Rubierese che vince bene a Crema 3 a 0 (20, 17, 17). La Tirabassi & Vezzali lascia un punto al San Giorgio, vincendo in casa 3 a 2 (17-25 25-22 25-27 25-20 15-7).

SERIE B2. La Fos Cvr "passeggia" sulla quota Soliera, la batte 3 a 0 (16, 19, 11) al termine di una partita a senso unico e la supera in classifica al terzo posto. 17 i punti di Brunfranco, 13 Bortolamedi e in pratica nessun cambio. Senza l’infortunata Bigi, l’Arbor Interclays non può nulla nella difficile trasferta di San Domaso dove l’attendeva la capolista: finisce 3 a 1 (25-21 25-22 22-25 25-13), Arbor quarta.

SERIE C. Tutte a punti le reggiane. Tra i maschi, Cavezzo-Mo.Re Volley 3-2 (25-20 25-21 18-25 14-25 15-13), Ama San Martino-Pgs Fides Modena 3-0 (22, 17, 19), Fabbrico-Modena Volley 3-2 (21-25 30-28 24-26 25-16 15-10). L’Ama è seconda. Tra le ragazze, Poliespanse Nutristar Correggio-Saturno Guastalla 2–3 (23-25 25-22 25-22 27-29 16-18), al termine di una gara tiratissima. Rubierese-Emmezeta Piacenza 2-3 (22-25 15-25 28-26 25-17 8-15), Everton-Pintus River 3-0 (13, 11, 11). Guastalla e Correggio seconde ex aequo.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Pieve-Scandiano 2-3 (21-25 25-13 25-13 23-25 11-15), Baganzola-Naytes Vaneton Interclays 1-3 (25-21 20-25 14-25 12-25), Everton-Audax Parma 3-0 (18, 12, 20). Everton prima.

Nel girone B, Pasquali Ferrara-San Marco Matrix 3-0 (19, 11, 23), Bassa Reggiana Volley-Cavezzo 3-0 (20, 21, 20). La B.R.V. è quarta. Girone C, Mo.Re Volley-Modena 0-3 (20, 22, 22).

Tra le ragazze, girone A: Fiorenzuola-Vaneton Limpia Mentani 3-1 (25-19 23-25 25-19 25-23), Rm Piacenza-L’Arena 3-0 (18, 22, 15), Jovi Volley-Pol. Inzani Parma 0-3 (13, 9, 22), L’Arena è terza. Nel girone B, Maranello-Everton 3-0 (20, 15, 19), Castelnuovo Rangone-Renusi Moglia Campagnola 0-3 (19-25 22-25 22-25), Ama San Martino-Marano 1-3 (26-24 21-25 23-25 22-25), Fortlan Dibi-Virtus Casalgrande3-0 (25-14 25-23 25-16). La Renusi è seconda.

Claudio Lavaggi