Volley serie B1. Codyeco chiude bene. Gruppo Lupi avanti così

Ultima partita del 2024 positiva per la Codyeco Lupi che aggancia la Sestese in vetta alla classifica a quota 28 arrivando alla sosta natalizia dopo un filotto di sei vittorie consecutive. I biancorossi si sono imposti per 3-2 alla Spezia soffrendo non poco ma, il tonfo interno della Sestese, sconfitta in casa per 3-1 dal Camaiore, ha agevolato il compito dei santacrocesi. Questi hanno portato a casa due punti, indispensabili per agguantare in vetta i rossoblù fiorentini. In classifica, quando mancano due gare al termine del girone d’andata, conducono Sesto Fiorentino e Santa Croce a quota 28, seguite da Sassuolo e Camaiore con 26 punti e San Martino con 25. Il campionato riprenderà sabato 11 gennaio e, nel frattempo, i conciari recupereranno il centrale Simoni, uscito ieri per infortunio dopo poche battute. Al posto di Simoni è entrato Baldini. La Codyeco ha fatto sua la gara con i questi parziali: 25-17; 19- 25; 25-15; 20-25; 11-15. La partita è stata equilibrata con gli spezzini pericolosi per la discontinuità dei Lupi, preoccupati per la verve dei locali e nervosi per gli errori arbitrali.

Sabato i pontederesi del Gruppo Lupi hanno ottenuto la loro prima vittoria esterna a Reggio Emilia contro i VV.F. Marconi vincendo per 3-1. Questa la successione dei parziali: 20-25; 25-20; 23-25; 17-25. I biancocelesti scavalcano così i reggiani, raggiungendo il quart’ultimo posto a quota 11. Nella squadra di Buti (al quale dà un fattivo aiuto Innocenti) da segnalare la prova di Anselmi, schierato da titolare per tutto l’arco della gara. Le ultime due vittorie consecutive hanno dato morale al Gruppo Lupi che, durante la sosta natalizia, recupererà le forze per presentarsi al girone di ritorno ulteriormente rinfrancato. A Reggio Emilia hanno fatto bene l’opposto Frosini ed il palleggiatore Pantalei. Accanto ad Anselmi, di banda, sono stati ruotati: Nicotra, Lumini e Galabinov.

La Toscana Garden Arno è stata battuta per 3-0 a Grosseto che ha rispettato il pronostico, con i seguenti punteggi: 25-18; 25-16; 25-22. Castelfranchesi al decimo posto in classifica a quota 15 a pari merito con Cecina e Spezzanese.

Marco Lepri