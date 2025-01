Emma Villas, il nuovo ko allontana i playoff. Ora Pineto è la vera avversaria nel mirino

Punto e a capo. Dopo il ko di Brescia Emma Villas si ritrova ancora una volta fuori dalle prime sette posizioni, quelle che qualificano ai playoff. Il trittico di vittorie maturato negli ultimi giorni del 2024 è già cancellato; il doppio esame contro Ravenna e Brescia, le due regine del torneo, ha detto che contro avversarie simili Emma Villas fa veramente fatica a restare agganciata nel punteggio. Riesce a farlo per alcuni frangenti di partita (primi due set al Centro Sportivo San Filippo, secondo set nel turno precedente con Ravenna) ma poi si perde per strada, costretta a rincorrere, spesso senza successo, passivi pesanti. Non sono bastati i 34 punti di Nelli, miglior performance statistica di tutta la categoria nel turno numero diciassette; l’opposto è stata l’unica luce di una giornata che per gli altri invece è stata più buia che luminosa. La classifica del campionato cadetto dice che Ravenna e Brescia comandano con 39 punti, con i romagnoli virtualmente testa di serie numero uno con una vittoria in più (14) rispetto ai Tucani. In terza posizione, con 36 punti, Prata di Pordenone, fermata da Ravenna nella sfida al vertice della 17.ma giornata. Al quarto posto, con 31 punti, la Cosedil Acicastello Catania, in rapida risalita da quando l’ex allenatore di Emma Villas Montagnani ha preso il posto di Placì sulla panchina; per gli etnei è arrivato il quarto successo consecutivo. Al quinto posto, con 30 punti, Cuneo, un punto sopra Aversa. Poi a 26 c’è Pineto, che diventa la vera avversaria nel mirino. La lotta va fatta contro gli abruzzesi che pur sconfitti sia all’andata sia al ritorno, nel confronto diretto vantano un punto in più di Emma Villas. Dietro arrancano Porto Viro e Fano con 22 punti; i veneti sono in caduta libera, reduci da quattro sconfitte consecutive, sette nelle ultime otto gare. A quota 20 in risalita c’è Cantù, che ha visto interrompersi la striscia di tre successi ma si è sganciata dal gruppo delle pericolanti. A quota 15 c’è Macerata, prossima avversaria al Palaestra; la compagine marchigiana è stata sconfitta in casa da Palmi (10) in un confronto salvezza. Tra queste due squadre e Reggio Emilia (a quota 13) ci sono le formazioni che precipiteranno in A3.