Emma Villas in campo. Stasera sfida a Macerata

Emma Villas scende in campo a Macerata per il primo turno infrasettimanale del campionato di serie A2. I biancoblù affrontano la Banca Mc Fisiomed per provare a tornare al successo dopo gli ultimi due ko, quello pesante a Ravenna e quello in volata contro Brescia.

Serve un cambio di passo: "Bisogna essere positivi, dobbiamo pensare ai due-tre set buoni che abbiamo fatto contro Brescia, entrando in campo determinati per cogliere un risultato – così il viceallenatore Marco Monaci alla vigilia dell’appuntamento odierno –. Non guardiamo la classifica in questo momento, adesso il nostro obiettivo è trovare un bel gioco di squadra in questo momento in cui purtroppo ci sono dei problemi fisici". Nonostante il ko di domenica scorsa, lo staff ha tratto diversi spunti utili: "Il giudizio complessivo sulla sfida con Brescia è positivo – ha aggiunto Monaci –. Dopo la non bella prestazione di Ravenna i ragazzi erano scesi in campo determinati vincendo i primi due set. È mancato un pizzico di fortuna, che in questo momento non abbiamo, per portarla a casa nel terzo set. L’ennesimo infortunio (ad Alan, sull’ultimo punto della terza frazione e poi tornato in campo per il tiebreak, ndr) ci ha condizionati. Nel quarto e nel quinto set forse eravamo un pochettino stanchi".

Sugli avversari odierni: "È una squadra tosta – ha sottolineato l’assistente biancoblù –, composta da giocatori di esperienza. L’ultimo innesto, Klapwijk, è un giocatore importante. Per noi è la terza partita in dieci giorni, speriamo di ottenere un buon risultato".

Le due squadre si sono affrontate due volte nel precampionato (con un pareggio 2-2 e una vittoria marchigiana al tiebreak); sono però test che assumono poco valore, perché Emma Villas all’epoca era priva di Alan e Randazzo, mentre la Fisiomed non aveva ancora sostituito l’infortunato Andric. Lo ha fatto nei giorni scorsi, inserendo in organico l’esperto opposto olandese Klapwjik, già avversario più volte dei biancoblù nel passato campionato quando indossava la maglia di Brescia. Anche Macerata, come Siena, arriva da una dolorosa sconfitta al tiebreak, maturata in quel di Palmi. Fischio di inizio alle 20,30, arbitrano Colucci e Angelucci; consueta diretta in chiaro su VolleyballTv.

Stefano Salvadori