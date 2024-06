Emma Villas, la gioia di Andrea Rossi: "Giocare a Siena per me è fantastico"

Il neo biancoblù Andrea Rossi ha parlato ieri al sito ufficiale della società biancoblù: "È certamente particolare il mio ritorno a Siena, sono anche rimasto un po’ sorpreso dalla chiamata – ha detto il centrale che aveva indossato la casacca di Emma Villas nella stagione 2021/2022 –. Sembra passata una vita da quando ho vestito questa maglia, invece sono trascorsi appena due anni. Torno volentieri in una piazza importante del volley italiano. Io sono toscano, per me giocare a Siena significa stare nella mia terra e tornare a casa". Rossi ha riassunto le sue sensazioni sulla squadra che la direzione sportiva sta costruendo: "Ci sono buone aspettative dopo un’ottima stagione appena vissuta – ha commentato il trentacinquenne centrale originario di Bibbiena –. Mi pare che sia in fase di allestimento una squadra importante, che potrebbe anche replicare i risultati dello scorso anno. Sono rimasti alcuni giocatori dell’ultimo roster (Nevot, Bonami e Trillini), oltre a coach Gianluca Graziosi, e questo è un dato importante. Ci sono le premesse per fare bene. Ci saranno squadre di alto livello in A2, Catania sembra essere avanti a tutte ma non dimentico Cuneo, Brescia e Ravenna che stanno facendo un ottimo lavoro in fase di mercato. Sarà fondamentale arrivare in buone condizioni alla fine della stagione, al momento dei playoff". La presenza di coach Graziosi sulla panchina è uno stimolo ed una garanzia: "Di coach Graziosi ho sempre sentito parlare bene da tutti, credo che sia un ottimo allenatore e in più conosce già bene l’ambiente senese". Su Nelli, suo nuovo compagno di squadra: "Ci siamo affrontati varie volte da avversari – ha raccontato Rossi –. Ha qualità e un fisico importante, può fare la differenza". Gli obiettivi per il prossimo campionato sono chiari: "Siena è una piazza che merita di vedere una grande pallavolo. C’è attaccamento nei tifosi, vogliamo fare bene e regalare soddisfazioni".