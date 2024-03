Emma Villas, Milan: "Lotta aperta per i playoff". Domenica gara casalinga contro Porto Viro

Relax per Emma Villas dopo il successo al tiebreak contro Aversa. Un giorno per ricaricare le pile in vista del rush finale, con le ultime due giornate di campionato e poi la grande sfida dei playoff. Uno dei grandi protagonisti del successo contro la formazione campana è stato Sebastiano Milan, riproposto nel sestetto di partenza da coach Graziosi al posto di Tallone. "Sono contento, conosco il mio valore, lo metto al servizio della squadra quando vengo chiamato in causa", ha detto lo schiacciatore, autore di 19 punti. Milan poi ha commentato: "È stata una partita tosta, Aversa ha giocato molto bene, stanno lottando per la salvezza, sono una squadra di altissimo livello, hanno Argenta, Canuto, Rossini, gente che ha fatto la Superlega, lo stesso Pinelli che è un ottimo palleggiatore. Il bulgaro Lyustkanov è molto forte, i centrali sono bravi, è una squadra completa, negli ultimi mesi ha sicuramente cambiato passo. Aversa è organizzata molto bene, ho visto delle coperture clamorose. Gli auguro di salvarsi, è una formazione da serie A2. Noi contro le squadre ‘operaie’ storicamente soffriamo. Siamo contenti per la vittoria e per come è arrivata".

Alla fine è stata una partita complicata che i biancoblù hanno risolto solo al quinto set: "Sapevamo che loro hanno nel Dna la capacità di resettare subito indipendentemente dal risultato del set precedente, per questo non hanno mai mollato – ha aggiunto Milan –. È una squadra che lotta per tutta la partita. Anche noi dovevamo fare lo stesso, penso sia stato un bello spettacolo per chi è venuto a vederci". Emma Villas ha perso un punto nella lotta per il secondo posto, ma Milan ribadisce che il piazzamento nella griglia di partenza non inciderà più di tanto: "La classifica per i playoff conta poco. Forse quest’anno contava di più arrivare primi perché salti i quarti di finale, ma dietro è tutto aperto. Noi, Ravenna, Cuneo siamo squadre molto forti, ma anche Brescia, Porto Viro e Prata di Pordenone sono valide. Sarà una lotta molto aperta". Oggi la ripresa degli allenamenti, alle porte c’è la gara casalinga, domenica alle 18 contro Porto Viro.