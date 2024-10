Emma Villas: Nelli pronto all’esordio : "Adesso facciamo davvero sul serio"

Gabriele Nelli (nella foto) è uno dei protagonisti più attesi. Domenica contro Aversa l’opposto farà il suo esordio ufficiale in maglia biancoblù provando a trascinare Emma Villas verso i primi tre punti stagionali. "Fino a adesso abbiamo scherzato, adesso facciamo sul serio – ha affermato prima di scendere in campo per l’allenamento di ieri –. Nel precampionato c’è stato qualche problemino fisico, non siamo mai stati al completo. Però il gruppo c’è, si sono viste alcune cose positive ed altre meno su cui stiamo lavorando per raggiungere il livello che vogliamo. Adesso stanno rientrando tutti, siamo carichi".

L’intesa con Nevot come procede? "Va bene, stiamo trovando la quadra sul gioco. Stiamo lavorando molto per sviluppare al meglio il nostro livello. Non appena questo cresce in allenamento si alza anche in partita". La prima impressione sui compagni di squadra: "Sono bravi ragazzi dentro e fuori dal campo, ho legato molto con Cattaneo e Rossi, ma anche con Thomas c’è un bel rapporto. Siamo contenti di questo legame che si è creato in questo mese, la settimana a Cascia ci ha fatto molto bene, lo stare insieme ventiquattro ore al giorno aiuta a creare le basi giuste. Abbiamo tanta voglia di crescere e far bene, raggiungere gli obiettivi. Il campionato è lungo, adesso cerchiamo di esprimere la nostra migliore pallavolo per poi arrivare al top ai playoff".

Tra i giovani si è messo in luce Alpini: "È un grande saltatore, giocava in un livello diverso; è molto disponibile, ha voglia di apprendere, lo stiamo aiutando, con Bonami e Cattaneo in ricezione ha lavorato molto bene". Che campionato dobbiamo attenderci? "Vedendo anche le altre squadre non c’è una destinata a comandare. Tanti giocatori sono scesi dalla Superlega, mi attendo un campionato combattuto in cui c’è da giocare ogni partita. Non ci sono partite facili. Noi avremo il mirino degli altri puntato addosso: dopo la finale dello scorso anno saremo la squadra da battere, tutti giocheranno con il coltello fra i denti contro di noi". Quindi Emma Villas in pole position? "Non voglio fare griglie di partenza. È una squadra con giocatori esperti, scesi dalla A1. La differenza la farà il gruppo, averne uno bello solido che lavora bene in palestra può fare la differenza. Tra le avversarie vedo bene Catania, Brescia e Cuneo".